MLB／包爾「抹油」疑雲 道奇教頭：他不該成眾矢之的

日前道奇與運動家比賽,道奇該場先發投手包爾(Trevor Bauer)在完成1局投球任務後,被主審要求回收首局用球,並表示球上面有肉眼可見的黏稠物質,要進行後續檢查,該舉動也替包爾引來「作弊」罵名,對此道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)也出面為子弟兵發聲。

季前聯盟針對投手使用違規外部物質加以嚴格執行,在本季例行賽中,聯盟不僅加派人手監視球場每個位置,也會隨機抽選比賽用球進行分析,而此政策也遭到包爾強烈反彈,他曾在個人Youtube頻道表示,「如果我投出去的球被聯盟拿去測試,結果他們發現上面有異物,他們怎麼知道那些外部物質來自於我?而不是在接球的捕手或三壘手身上?若碰巧遇上了打者抹有松焦油,而他們也可能會接觸到球,這對他們來說是合法的,然後聯盟卻處罰在投手身上?」

遭外界千夫所指的包爾,也在事件發生後上推特痛批大聯盟,「本季還有哪些投手被沒收用球呢?大聯盟宣稱這項程序為『保密過程』,但卻有消息人士已經開始討論相關議題,你們就繼續搞砸比賽吧!」

balls from every other pitcher being taken out of play in literally every other game this season are? Also lol to @MLB who already has “sources” talking to gossip bloggers about a supposedly confidential process a week into the season 😂😂😂 thumbs up y’all keep killin it! 👍🏻👍🏻👍🏻