MLB／美聯冠軍不是蓋的！ 光芒送洋基投手本季最糟紀錄

美聯東區兩強光芒和洋基，在去年例行賽縮水賽季中，光芒以8勝2負取得對戰優勢，而今(10)日雙方展開本季首度對決，光芒倚靠強大打擊火力，以10比5擊敗同區宿敵，也讓洋基投手群創下本季最難堪紀錄。

光芒今日在主場開幕戰上，推出41歲老將希爾（Rich Hill）擔綱先發投手，主投6局被擊出4支安打飆7K，雖然丟掉4分偏高，但洋基前塞揚先發克魯柏（Corey Kluber）表現更加慘烈，僅投2.1局狂失5分退場，吞下本季首敗。

光芒打者以米道斯（Austin Meadows）單場3安表現最佳，而近期手感日漸回溫日籍打者筒香嘉智，則繼續擔任首棒DH的任務，也繳出單場2支安打2得分1保送的成績；洋基賽前少了賈吉（Aaron Judge）及烏謝拉（Gio Urshela）助陣，不過還是維持一貫打擊火力，希克斯（Aaron Hicks）、勒梅休（DJ LeMahieu）各貢獻1轟，但還是難敵光芒全員皆兵。

根據大聯盟官網，在本場比賽前洋基團隊、牛棚防禦率各為1.74、1.00，皆為全美聯最好成績，而在此戰前，洋基本季單場比賽尚未丟超過4分，是隊史自1964年以來最佳紀錄，但今日卻遭到去年美聯冠軍光芒攻下10分，延續去年已吞下對戰4連敗。