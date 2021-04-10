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MLB／教士52年隊史第一人！ 馬斯葛洛夫投出無安打比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
教士先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）一夫當關，整場比賽沒有讓遊騎兵打者敲出安打，完成聯盟本季及個人首場無安打比賽。 法新社
教士先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）一夫當關，整場比賽沒有讓遊騎兵打者敲出安打，完成聯盟本季及個人首場無安打比賽。 法新社

教士今(10)日客場挑戰遊騎兵的比賽，先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）一夫當關，整場比賽沒有讓遊騎兵打者敲出安打，完成聯盟本季及個人首場無安打比賽，也是教士隊史首位能完成無安打比賽的投手。

馬斯葛洛夫在4局下面對賈羅（Joey Gallo）投出觸身球，也是遊騎兵全場唯一上壘者，此後馬斯葛洛夫主宰比賽，以112球完投9局飆出10次三振，沒有被敲出安打、也沒有四壞保送，完成聯盟本季首場無安打演出，若沒有觸身球就會是完全比賽！而大聯盟生涯效力6年的馬斯葛洛夫，此前共有84場先發登板從未有完投紀錄，讓這場無安打比賽顯得更有意義。

1969年建隊的教士，終於在球隊第8206場例行賽上出現無安打比賽，根據《Baseball-Reference》的數據，在馬斯葛洛夫完成無安打之前，大聯盟歷史上已經出現307場無安打比賽，教士是唯一一支沒有任何投手投出無安打比賽的球隊。

馬斯葛洛夫投出無安打比賽後，隊友圍繞他慶賀。 路透社
馬斯葛洛夫投出無安打比賽後，隊友圍繞他慶賀。 路透社

大聯盟上一次無安打是去年由小熊先發投手米爾斯（Alec Mills）面對釀酒人所完成，該場比賽捕手為卡拉提尼（Victor Caratini），巧合的是，本場比賽在本壘指揮的依舊是卡拉提尼。至於遊騎兵先發投手則是日籍有原航平，他也繳出5局失3分好投，無奈卻成為馬斯葛洛夫紀錄的配角。

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