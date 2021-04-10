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MLB／大谷翔平敲赴美第50轟 超越松井秀喜成日本最速

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平完成大聯盟生涯第50轟，超越松井秀喜成為最快完成這項紀錄的日本球員。 路透社
大谷翔平完成大聯盟生涯第50轟，超越松井秀喜成為最快完成這項紀錄的日本球員。 路透社

日籍二刀流好手大谷翔平今(10)日先發面對藍鳥，繼續擔任二棒指定打擊，延續開季以來火燙手感，本場比賽繳出5支2，單場灌進4分打點，其中大谷更在5局上敲出陽春彈，完成大聯盟生涯第50轟，不僅成為松井秀喜、鈴木一朗後第3人，更是最快完成這項紀錄的日本球員。

大谷首打席揮空三振，第2打席在滿壘情況，一棒敲出直擊右外野大牆的二壘安打，將壘上跑者全部送回，助天使以4比0拉開比分，5局上大谷擔任首棒打者，面對澤克(T.J. Zeuch)的91英哩伸卡球，擊出飛行距離422英呎(約128公尺)的中外野全壘打，也是來到大聯盟後第50支全壘打，而下兩打席大谷皆敲出外野飛球出局。

根據日媒《full-count》報導，大谷成為自松井秀喜(175轟)、鈴木一朗(117轟)後，第3位能在大聯盟達成50轟的日本球員，另外大谷花262場比賽、997個打席完成50支全壘打的紀錄，也超越了「酷斯拉」松井秀喜329場、1393打席，正式成為最快達成50轟的日本球員。

日本 鈴木 成大

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