MLB／「請把戒指讓給我」 鈴木一朗幽默祝賀道奇領戒

美國職棒大聯盟去年冠軍隊洛杉磯道奇本季首次主場比賽,賽前儀式為球員戴冠軍戒指;日本傳奇球星鈴木一朗錄影祝賀,爆笑致詞意外搶走全場風采。

歷經新冠肺炎搗亂,洛杉磯道奇球場「放空」一整年沒有觀眾之後,今天這支冠軍隊伍的主場開幕戰,以1比0擊敗來訪的華盛頓國民,在限量開放之下有1萬5036名觀眾進場。

道奇歷經32年的漫長等待,好不容易拿到這一枚冠軍戒指,球團委請設計公司打造,每一枚戒指上鑲滿了232顆鑽石、53顆藍寶石,正面是藍色的LA字樣,側邊有2020年世界大賽冠軍獎盃、道奇紅藍白配色的隊徽。

除了炫目的寶石,收藏這枚戒指的盒子還頗有科技感,打開的時候在蓋子上有個小螢幕,放映著冠軍戰一幕一幕的精彩時刻。

因為疫情,道奇去年在德州打冠軍賽,今天賽前的頒贈戒指儀式,讓主場球迷與球星一起分享榮耀時刻。

