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MLB／「請把戒指讓給我」 鈴木一朗幽默祝賀道奇領戒

中央社 / 洛杉磯9日專電
道奇頒發冠軍戒之夜，邀請了21位退役或現役名將錄影祝賀，其中鈴木一朗的幽默賀詞最有趣。 截圖自推特
道奇頒發冠軍戒之夜，邀請了21位退役或現役名將錄影祝賀，其中鈴木一朗的幽默賀詞最有趣。 截圖自推特

美國職棒大聯盟去年冠軍隊洛杉磯道奇本季首次主場比賽，賽前儀式為球員戴冠軍戒指；日本傳奇球星鈴木一朗錄影祝賀，爆笑致詞意外搶走全場風采。

歷經新冠肺炎搗亂，洛杉磯道奇球場「放空」一整年沒有觀眾之後，今天這支冠軍隊伍的主場開幕戰，以1比0擊敗來訪的華盛頓國民，在限量開放之下有1萬5036名觀眾進場。

道奇歷經32年的漫長等待，好不容易拿到這一枚冠軍戒指，球團委請設計公司打造，每一枚戒指上鑲滿了232顆鑽石、53顆藍寶石，正面是藍色的LA字樣，側邊有2020年世界大賽冠軍獎盃、道奇紅藍白配色的隊徽。

除了炫目的寶石，收藏這枚戒指的盒子還頗有科技感，打開的時候在蓋子上有個小螢幕，放映著冠軍戰一幕一幕的精彩時刻。

因為疫情，道奇去年在德州打冠軍賽，今天賽前的頒贈戒指儀式，讓主場球迷與球星一起分享榮耀時刻。

為了襯托冠軍球員的地位，球團邀請了21位退役或現役名將錄影現身，一個對應一個的方式祝賀道奇球員。這些名將大多是球員自小崇拜的偶像，在這榮耀時刻增添傳承意味。

47歲的鈴木一朗雖然已在前年退休，出現在大銀幕上的時候，仍然穿著全套的西雅圖水手球衣，手上戴著打擊手套，帽子上掛著墨鏡，看起來跟球員沒兩樣，光是這身打扮已經吸引目光。

接著他開口祝賀，講的不是日文也不是英文，而是用西班牙文祝賀來自波多黎各的三壘手李歐斯（EdwinRios），更讓在場眾多的拉丁裔球迷與球員感到驚喜。

道奇王牌投手克蕭向球迷展示冠軍戒。 路透社
道奇王牌投手克蕭向球迷展示冠軍戒。 路透社

鈴木一朗打球態度嚴謹，場下卻很有幽默感，這點充分反映在他的祝賀詞：「嘿，我的朋友，愛德溫！我打球那麼久，卻從來沒有拿過冠軍戒指。請把你的戒指給我，謝謝。恭喜你也恭喜道奇隊，再見。」

鈴木一朗在美國職棒大聯盟19年創下無數的輝煌紀錄，身為大聯盟單季262支安打紀錄保持人，最大的缺憾就是沒有拿過世界大賽冠軍。

鈴木一朗 大聯盟

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