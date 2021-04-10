MLB／道奇領冠軍戒夜 布勒飆好投、透納敲致勝轟心情激動

今(10)日道奇在主場開幕戰迎戰國民，也是兩支前後任世界大賽冠軍本季首度交鋒，最終道奇在先發投手布勒（Walker Buehler）6局無失分好投，以及透納（Justin Turner）貢獻打破僵局的陽春彈，以1比0完封國民。

道奇在賽前頒發冠軍戒，不過在沒有貝林格（Cody Bellinger）及貝茲(Mookie Betts)助陣下，道奇火力遭到壓制，還好先發投手布勒表現相當神勇，主投6局被敲出6支安打，拿下4次三振無失分，保住球隊獲勝機會。根據官網數據統計，這是布勒自2018年起第14場6局無失分表現，與本季轉戰國民的老將萊斯特（Jon Lester）並列聯盟第3多，排第一的是大都會塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom）與藍鳥韓籍王牌柳賢振的16場。

而悶了半場比賽的道奇打線，6局下老將透納瞄準國民後援投手艾維蘭（Luis Avilan）的紅中變速球，一棒掃成左外野方向陽春全壘打，幫助道奇打破平手僵局，而布勒退場後牛棚皆力守成，終場道奇以1比0取得主場首戰開門紅。

道奇本季首次主場比賽，賽前儀式為球員戴冠軍戒指，圖為道奇投手透納。 路透社

去年世界大賽上因違反大聯盟健康與安全協議的透納，成為本場比賽致勝關鍵，賽後他也坦言，整場比賽是帶著激動的心情奮戰，「今天對我來說是個重要日子，這是我第一次獲頒冠軍戒，與隊友再次享受冠軍氛圍，尤其是看台上的球迷能與我們共襄盛舉，讓這場儀式變得更有意義。」