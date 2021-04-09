MLB／大都會再見觸身球逆轉馬林魚 主審坦承誤判

MLB大都會本季主場首戰，靠一次再見觸身球，以3比2逆轉擊敗馬林魚。主審賽後坦承，讓大都會拿下致勝分的觸身球判決，是他的誤判。

美國職棒大聯盟MLB紐約大都會在開幕客場3連戰後，今天回到主場迎戰邁阿密馬林魚。兩隊前4局打完以0比0僵持，大都會5下先馳得點，但馬林魚6上立刻拿下兩分，以2比1超前。

大都會落後1分的局面一直持續到最後一個半局，大都會9下首名打者麥尼爾（Jeff McNeil）先是揮出一發打到上層看台的特大號陽春全壘打追平戰局。1出局後大都會接連兩支安打攻佔一、三壘，在林多（Francisco Lindor）獲得故意四壞球保送後，大都會形成1出局滿壘有人的局面。

下一棒的康佛托（Michael Conforto）打擊時，在球數2好1壞的情況下，一記轉進好球帶的球康佛托沒有揮棒，主審在球進補手手套瞬間拉弓做出三振判決，但他隨即又認定康佛托遭到觸身球，於是改判他上壘，讓大都會擠回1分，並靠著這個再見觸身球險勝。

馬林魚雖當場提出抗議，但並未被接受。

主審庫爾帕（Ron Kulpa）賽後告訴記者：「那傢伙（指康佛托）在好球帶內被砸中，我應該判他被三振的。」

主審在看了重播後，只確定康佛托挨了記觸身球。

庫爾帕說：「我們看了影片，就像其他觸身球一樣，但他是在好球帶被砸中。」

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）賽後說：「那是個好球，（主審）也判了好球。他（指康佛托）不是挨了觸身球，他是挨了記好球。」

除了球的位置、主審做出的改判，還有一個爭議的地方，就是從影片來看，康佛托在球進壘時，似乎刻意把手肘伸向來球，有製造觸身球的嫌疑。

對此康佛托說：「我可能有伸了一下手肘，但只是出於習慣、自然反應。」