MLB／痛批教士隱瞞傷勢 前馬林魚總裁：塔提斯可能報銷

季前簽下14年3億4000萬美元合約的教士游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.），日前因揮棒落空後導致左肩受傷，隨後經由MRI(核磁共振)檢查後，確定為肩關節唇撕裂，雖然教士總經理普瑞勒（AJ Preller）表示，塔提斯不需進行手術，不過前馬林魚總裁、現為播客節目主持人山姆森（David Samson），對普瑞勒的說法相當不以為意，認為教士隱瞞塔提斯傷勢。

對於塔提斯不須進行手術一說，山姆森痛批普瑞勒的說法根本毫無依據，他在節目中表示，「看來我們什麼都沒發現，教士所做的就是宣布讓塔提斯接受MRI，然後說他肩膀撕裂程度很小。普瑞勒如果沒看《實習醫生(Grey's Anatomy)》，就不會分辨何種傷勢需要進行手術，肩關節唇撕裂絕對需要手術，我懷疑他們沒有把事實全說出來。」

山姆森表示，自己懷疑教士的說法並非空穴來風，他表示如果是一般人遭遇肩關節唇撕裂，可能會和醫生討論是否進行手術，但運動員並不同，「當你是一名職棒球員，用已經撕裂的肩關節去揮動球棒，會是怎麼樣的回饋？醫生絕對會建議你進行手術。」

山姆森也透露，教士在塔提斯的這段恢復期內會有補強動作，「這是在大聯盟中常見的手法，教士不想讓任何人知道球隊正在尋找一個游擊手，當他們完成補強之前，絕對不會公布某位球員已經報銷的消息。」

最後山姆森也向教士喊話，必須認真看待塔提斯傷勢的嚴重性，「他並不是一位合約將到期的球員，你們和他還有13年合約要走。」