MLB／轟到場外隔壁國小 楚奧特射月全壘打技驚四座

美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥今晚迎戰加州天使，天使強棒楚奧特5局上擊出球飛出場外，落在國小校園裡的射月全壘打技驚四座，兩隊鏖戰至11局最後天使7比5力克藍鳥。

藍鳥晚間在佛州丹尼丁（Dunedin）的TD棒球場與天使捉對廝殺，前4局雙方3比3不分軒輊，5局上2棒指定打擊大谷翔平被三振兩人出局，輪由「神鱒」楚勞特（Mike Trout）站上打擊區。

據大聯盟官網報導，他相中藍鳥先發投手史崔普林（Ross Stripling）投出時速90.7英里（約145公里）偏高的四縫線速球，大棒一揮擊出飛出場外的左外野方向超大號「射月」（Moonshot）全壘打。

報導說，這支全壘打的球飛行了444英尺（約135公尺）撞上柯蒂斯國小（Curtis FundamentalElementary School）的建築物而落地，「擊球飛出速度」（Exit Velocity，打者揮棒擊球，擊球初速達時速110.6英里。

報導指出，楚奧特近期打擊回穩，連續3場都擊出全壘打，天使也因著他這驚天一擊取得4比3的領先，史崔普林投完5局就退場。

賽後總教練麥登（Joe Maddon）受訪打趣表示，「還好晚間學校放學了」，並說「他（楚奧特）稍微做了些修正，春訓結束後，他的狀況不太好，不過他和打擊教練努力克服，我們目睹一名非常優秀棒球員的努力成果，這一切都是意料之中，他沒有執行任何改造，大多是本來就具備的實力」。

不過這場比賽藍鳥6局下再添2分要回領先，7局上天使再下一城，9局打完雙方5比5平手進入延長加賽。

11局上，天使兩人出局2、3壘有人，佛萊契（David Fletcher）擊出中外野的一壘安打送回兩名跑者，11局下藍鳥連吞3K無功而返，最後天使以7比5獲勝。

目前藍鳥戰績3勝4負在美聯東區5隊中排名第4，天使5勝2負在美聯西區5隊中僅次休士頓太空人暫居第2。