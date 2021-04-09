MLB／轟到場外隔壁國小 楚奧特射月全壘打技驚四座
美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥今晚迎戰加州天使，天使強棒楚奧特5局上擊出球飛出場外，落在國小校園裡的射月全壘打技驚四座，兩隊鏖戰至11局最後天使7比5力克藍鳥。
藍鳥晚間在佛州丹尼丁（Dunedin）的TD棒球場與天使捉對廝殺，前4局雙方3比3不分軒輊，5局上2棒指定打擊大谷翔平被三振兩人出局，輪由「神鱒」楚勞特（Mike Trout）站上打擊區。
據大聯盟官網報導，他相中藍鳥先發投手史崔普林（Ross Stripling）投出時速90.7英里（約145公里）偏高的四縫線速球，大棒一揮擊出飛出場外的左外野方向超大號「射月」（Moonshot）全壘打。
報導說，這支全壘打的球飛行了444英尺（約135公尺）撞上柯蒂斯國小（Curtis FundamentalElementary School）的建築物而落地，「擊球飛出速度」（Exit Velocity，打者揮棒擊球，擊球初速達時速110.6英里。
報導指出，楚奧特近期打擊回穩，連續3場都擊出全壘打，天使也因著他這驚天一擊取得4比3的領先，史崔普林投完5局就退場。
賽後總教練麥登（Joe Maddon）受訪打趣表示，「還好晚間學校放學了」，並說「他（楚奧特）稍微做了些修正，春訓結束後，他的狀況不太好，不過他和打擊教練努力克服，我們目睹一名非常優秀棒球員的努力成果，這一切都是意料之中，他沒有執行任何改造，大多是本來就具備的實力」。
不過這場比賽藍鳥6局下再添2分要回領先，7局上天使再下一城，9局打完雙方5比5平手進入延長加賽。
11局上，天使兩人出局2、3壘有人，佛萊契（David Fletcher）擊出中外野的一壘安打送回兩名跑者，11局下藍鳥連吞3K無功而返，最後天使以7比5獲勝。
目前藍鳥戰績3勝4負在美聯東區5隊中排名第4，天使5勝2負在美聯西區5隊中僅次休士頓太空人暫居第2。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言