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MLB／睽違2年奪勝展笑顏 紅襪E-Rod：像剛升大聯盟
紅襪王牌投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）因染上新冠肺炎而留下心臟後遺症，決定放棄去年賽季，而今季羅德里奎茲好不容易回歸，也被任命為開幕戰先發投手，卻又疑似患上「死臂(Dead Arm)」而無緣，但今(9)日羅德里奎茲正式迎來睽違1年多首場先發，主投5局丟3分，率領紅襪7比3戰勝金鶯，羅德里奎茲也順利拿下賽季首場勝投。
羅德里奎茲首局就被擊出3支安打，包含蒙特卡索（Ryan Mountcastle）的全壘打失2分，這也是本季紅襪投手團隊被敲出的第1轟，羅德里奎茲隨後穩定下來，僅再被塞維里諾（Pedro Severino）敲出陽春砲，總計主投5局送出7次三振沒有保送丟掉3分，最快球速來到95英哩。
開季3連戰慘遭金鶯剃光頭，近期紅襪倒吃甘蔗奪下4連勝，也是自2019年來再有此佳績，但焦點全在羅德里奎茲身上，賽後他接受訪問表示，「這是一個特殊的日子，我在首局太興奮了，像是我剛升上大聯盟的時候，但還好我很快安定下來。隊友們有許多精采的攻防表現，並且拿下比賽，這場勝利也是我們所需要的。」
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