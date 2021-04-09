MLB／原為「鳳還巢」美意 派克斯頓恐報銷讓水手成冤大頭

本季鳳還巢回到水手的派克斯頓（James Paxton），日前在主場首度先發登板，只投1.1局失掉1分後被換下場，隨後被擺進傷兵名單，而根據《MLB Network》的記者海曼（Jon Heyman）報導，水手已經做出最壞打算，讓派克斯頓接受TJ手術(Tommy John Surgery)，將錯過本季剩餘比賽及下季部分賽程。

派克斯頓生涯始於水手，效力6個賽季可拿下41勝26負3.42防禦率，2018年被交易至洋基後，首年表現雖然不錯，但去年派克斯頓受到背部及髖部傷勢困擾，整季留下20.1局、高達6.64防禦率。

去年季末洋基選擇不留下派克斯頓，由於過往優異身手，讓派克斯頓在自由市場受到不少青睞，最終選擇以1年850萬美元合約，再度回到老東家效力，不料此次重逢卻讓水手成了冤大頭。

季前水手已規劃本賽季將啟用6人輪值，經驗老到的派克斯頓原為關鍵角色，但卻傳出本賽季可能報銷的消息，目前水手先發輪值由岡薩雷茲（Marco Gonzales）、菊池雄星、謝菲爾德（Justus Sheffield）、弗列克森（Chris Flexen，前斗山熊洋投）及鄧恩（Justin Dunn）組成，小將馬格維修斯（Nick Margevicius）預計將頂替派克斯頓的空缺。