MLB／大谷翔平敲追平安 手指水泡卻再度困擾他

天使今(9)日作客藍鳥的比賽，日籍二刀流好手大谷翔平擔任二棒DH，雖然5個打數中僅出現1支安打吞下2K，但卻是幫助天使將比分扳平的1分打點安打，最終天使以7比5踢館藍鳥成功，但賽後總教練麥登（Joe Maddon）宣布，由於大谷的手指再次出現水泡情況，將會跳過本周先發登板。

本季採用六人先發輪值的天使，大谷預計將會在台灣時間12日登板，不過手指再次出現水泡狀況，大谷下次登板也將視傷口癒合狀況而定，麥登表示，「水泡狀況已經好很多，我們希望這次讓它完全好起來，這也是為什麼我們決定讓他延後登板。」

大谷在熱身賽最終戰面對道奇，也曾出現水泡狀況，讓他僅撐2.1局狂失7分退場，但在6天後的例行賽上，對戰白襪的比賽中投了92球，其中9顆更是飆破100英哩，化解手指起水泡疑慮。

結束與藍鳥4連戰後，天使下周賽程將會作客至堪薩斯對戰皇家，休息1天後再回到主常迎戰雙城，大谷有機會對其中1隊先發登板。