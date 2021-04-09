MLB／ 開季2戰防禦率破雙位數 「季後賽神獸」跌入凡間？

榮膺響尾蛇開幕戰先發投手的邦賈納（Madison Bumgarner），開季首戰表現不佳，昨(8)日面對洛磯試圖找回過往好手感，但仍然繳出5局失5分的慘淡成績，開季2戰防禦率高達11，表現完全不符千萬年薪身手。

邦賈納生涯從巨人展開，效力11個球季拿下119勝92負、防禦率僅3.13，但在季後賽上才是邦賈納的舞台，尤其在世界大賽上留下36局，防禦率0.25、WHIP值0.53的誇張成績，也被封為「季後賽神獸」，2019年與響尾蛇達成一紙5年8500萬美元(約新台幣24億1145萬)的邦賈納，去年縮水賽季因傷出賽9場僅留下1勝4負、6.48防禦率，但今年狀況依舊不見起色，出賽2場投11局吞下1敗，留下防禦率11及高達2.22的WHIP值。

響尾蛇目前傷兵滿營，先發投手加倫（Zac Gallen）、牛棚投手索瑞亞（Joakim Soria）、游擊手亞莫德（Nick Ahmed）及外野手卡洪（Kole Calhoun）短時間不會歸隊，但響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）仍對球隊保持信心，「我知道他們能帶來貢獻，也很想念他們，球隊狀況不佳下，他們努力嘗試回歸陣容，我們會變得越來越好。」