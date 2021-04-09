聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／ 開季2戰防禦率破雙位數 「季後賽神獸」跌入凡間？
榮膺響尾蛇開幕戰先發投手的邦賈納（Madison Bumgarner），開季首戰表現不佳，昨(8)日面對洛磯試圖找回過往好手感，但仍然繳出5局失5分的慘淡成績，開季2戰防禦率高達11，表現完全不符千萬年薪身手。
邦賈納生涯從巨人展開，效力11個球季拿下119勝92負、防禦率僅3.13，但在季後賽上才是邦賈納的舞台，尤其在世界大賽上留下36局，防禦率0.25、WHIP值0.53的誇張成績，也被封為「季後賽神獸」，2019年與響尾蛇達成一紙5年8500萬美元(約新台幣24億1145萬)的邦賈納，去年縮水賽季因傷出賽9場僅留下1勝4負、6.48防禦率，但今年狀況依舊不見起色，出賽2場投11局吞下1敗，留下防禦率11及高達2.22的WHIP值。
響尾蛇目前傷兵滿營，先發投手加倫（Zac Gallen）、牛棚投手索瑞亞（Joakim Soria）、游擊手亞莫德（Nick Ahmed）及外野手卡洪（Kole Calhoun）短時間不會歸隊，但響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）仍對球隊保持信心，「我知道他們能帶來貢獻，也很想念他們，球隊狀況不佳下，他們努力嘗試回歸陣容，我們會變得越來越好。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言