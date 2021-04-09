MLB／收350次救援史上第12人 金布洛爾：目標是400次

7屆全明星光環仍在！小熊終結者金布洛爾（Craig Kimbrel）揮別近2年低潮，今(9)日面對海盜披掛上陣，成功抓下最後5個出局數，幫助小熊4比2澆熄海盜反撲，而金布洛爾也拿下大聯盟生涯第350場救援成功，成為歷史上第12人。

小熊在8局下取得4比2領先，而此時投手溫克勒(Dan Winkler)卻連續投出3次保送，讓海盜形成滿壘狀態，此時金布洛爾提前救火，接連讓佛勒（Dustin Fowler）及代打的狄佛（Wilmer Difo）吞下老K化解攻勢，9下再以3上3下讓海盜打者無功而返，最終小熊以4比2擊退海盜，金布洛爾也獲得生涯第350場救援成功。

Craig Kimbrel, Overpowering 97mph Fastball...and K Strut. 🔥⛽️ pic.twitter.com/SxNl8pOPKe — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 8, 2021

根據《ESPN》報導，儘管此戰用球數達22球，但這位32歲的老將仍花了將近1小時的時間做賽後訓練，對於自己收下生涯第350次救援成功，金布洛爾說道，「這是一個巨大的成就，我很高興還能在這投球，我計畫要拿到400次救援成功。」

自從來到小熊後，金布洛爾身手不復以往，前2季共出賽41場僅留下15次救援成功、防禦率高達6的不理想表現，不過本季金布洛爾試圖重振，出賽4場投4.2局送出9K，拿下2次救援成功，防禦率仍維持完美的0。