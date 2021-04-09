MLB／雙城3轟擊垮水手 本季主場首戰開門紅

明尼蘇達雙城今天在賈維爾、巴克斯頓、阿拉耶茲各敲一發全壘打的情況下，以10比2擊敗西雅圖水手，拿下本季主場首戰勝利。

MLB明尼蘇達雙城在本季賽事於4月1日開幕後，連打6場客場比賽，今天終於回到主場作戰，回家後的首戰就對上西雅圖水手。

雙城的巴克斯頓（Byron Buxton）今天5打數3安打，除了5局的陽春砲，還有1支二壘安打、1支一壘安打；賈維爾（Mitch Garver）有4打數2安打及3分打點進帳；阿拉耶茲（Luis Arraez）也貢獻了3分打點。

另外，西蒙斯（Andrelton Simmons）有5打數3安打的表現；加利克（Kyle Garlick）也打出兩支安打。

雙城先發投手貝里奧斯（Jose Berrios）今天投5.2局，送出8次三振、3次保送，被敲出包括1支全壘打在內的5支安打，丟掉2分都是自責分，拿下勝投後，本季至今戰績2勝0敗。

貝里奧斯前一場比賽對上密爾瓦基釀酒人，投6局未被擊出任何安打，拿下本季個人首勝；今天投到第3局，才被敲出本季第1支安打，當時西雅圖水手的托倫斯（Luis Torrens）敲出帶有打點的安打，讓水手取得領先。

水手的馬莫萊霍斯（Jose Marmolejos）今天揮出1支全壘打，托倫斯有4打數3安打的表現，佛蘭斯（TyFrance）有兩支安打的成績。

水手先發投手龔薩雷斯（Marco Gonzales）今天投4.1局，送出6次三振、2個保送，被擊出包括2支全壘打在內共9支安打，丟掉7分都是自責分，最後吞下敗投。

這場比賽，水手雖在3局上半先馳得點，但雙城在3下整整打了9人次，反以4比1超前。

5下，雙城在巴克斯頓本季第4轟帶領下，再添3分，取得7比1領先。

兩隊在6局各添1分。7下，阿拉耶茲揮出兩分砲，終場雙城以10比2收下2連勝。