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MLB／徹底解放！美媒點名大谷「二刀流」本季將大爆發

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平獲得球團認可，充分展現「二刀流」身手，被媒體看好將在本季繳出驚人表現。 美聯社
大谷翔平獲得球團認可，充分展現「二刀流」身手，被媒體看好將在本季繳出驚人表現。 美聯社

美國大聯盟的日籍棒球選手大谷翔平，過去就因為打擊和投手兩者都極富才華的「二刀流」表現獲得關注。不過在前幾個球季，大谷因為傷勢與球團政策，被限制不能同場又投又打。然而天使球團在本球季確定不再設限大谷，讓他也被媒體看好將迎來爆發性的表現。

根據日本媒體「full-count」報導，本季大谷翔平截至今日為止，打擊上繳出3成打擊率、2發全壘打、攻擊指數（OPS）1.033的好成績。投球方面也在本月4日的比賽中，投了4.2局失掉3分，但其中只有1分自責分的好內容，更是飆出高達101.1英里（約相當於162.7公里）的火球。

大谷的好表現，自然引來海外媒體的關注。美國媒體「Bleacher Report」就以「2021準備大爆發的6位大聯盟選手」為題，把大谷翔平列為其中一人。文章提到，雖然大谷在過去就有「和製貝比魯斯（Babe Ruth）」的美名，也在2018年時奪得新人王。但當時球團不讓大谷同時投球又打擊，並且對他設下了用球數的限制，十分保護大谷。

不過今年登版後，大谷翔平可說是「終於獲得解放」，除了速度驚人的火球之外，還有許多具有破壞力的變化球。如果說能夠維持健康，持續活躍在場上，大谷一定能繳出過去從未有過的驚人表現。天使總教練麥登（Joe Maddon）在今年大谷的使用上，也明顯打算放手讓他去發揮。

報導指出，其他被美煤預測將會爆發的5位選手，分別是洋基隊的內野手克林特（Clint Frazier）、海盜隊的內野手海耶斯（Ke'Bryan Hayes）、勇士隊的投手伊恩（Ian Anderson）、藍鳥隊的投手費耶雷森（J.P.Feyereisen）、以及天使隊的內野手賈里德（Jared Walsh）。

大谷翔平 MLB

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