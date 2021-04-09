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MLB／三振變再見觸身球 馬林魚一肚子氣

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
康佛托疑似將手肘伸進好球帶賺到再見觸身球，主審事後也坦承是誤判。 法新社
康佛托疑似將手肘伸進好球帶賺到再見觸身球，主審事後也坦承是誤判。 法新社

大聯盟大都會隊靠著再見觸身球以3：2險勝馬林魚隊，不過是不是再見觸身球卻頗有疑問，康佛托（Michael Conforto）疑似將手肘伸進好球帶的行為，讓主審事後坦承誤判。

9局下雙方以2：2平手，康佛托在大都會滿壘情況下上場打擊，2好1壞後的一顆內角球，擦到康佛托的手肘護具，主審庫爾帕（Ron Kulpa）第一時間拉弓三振，但手勢立刻改為觸身球，讓大都會擠回再見分。

馬林魚隊總教練馬丁利（Don Mattingly）當然不滿，氣沖沖的進場抗議，庫爾帕雖然進行電視重播輔助判決，仍維持原判。

根據大聯盟賽事規則，如果球在好球帶內、但擊中打者，不應判定為觸身球，而是記好球一次，而電視重播輔助判決只能針對球是否有擊中打者做回放，球是否進入好球帶要由主審主觀認定。

庫爾帕賽後在報告中坦言誤判，「他是被會經過好球帶的球給擊中，我應該判他出局」。

馬林魚隊總教練馬丁利氣沖沖進場抗議，但主審透過電視輔助判決後仍維持原判。 路透社
馬林魚隊總教練馬丁利氣沖沖進場抗議，但主審透過電視輔助判決後仍維持原判。 路透社

「那是顆好球。」馬丁利賽後仍有些不滿地說：「主審原本也要判好球，他不是被觸身球打到，他是被好球打到，如果是顆好球，怎麼能算觸身球呢？」

至於康佛托則解釋，自己以為那是一顆滑球，可能靠近身體情況下，想要轉身迴避，結果剛好手肘有點抬出去，「可能有擦到護具邊緣，當下不知道發生什麼事，但有看到庫爾帕叫我上壘」。

大都會 馬林魚

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