MLB／球員開打疫苗 張育成為求謹慎暫時不打

正當美國總統拜登宣布4月19日起全美成年人開放打疫苗之際，美國職棒大聯盟球隊陸續在休兵日安排隊職員接種疫苗。不過台灣球員張育成為求謹慎，暫時沒打。

俄亥俄州（Ohio）克里夫蘭印地安人隊本週利用6日、8日兩天球隊休息日在球場為防疫圈的一級核心人員（Tier 1）免費施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，包括教練、球員、隨隊征戰的職員。

當地媒體估計，超過半數人員6日打了2019冠狀病毒疾病疫苗預防針。施打與否看個人意願。據了解，張育成為了避免注射疫苗後身體可能會不舒服而影響場上表現，暫時沒接種。

25歲的張育成開季受到球隊重用，也是本季唯一在大聯盟的台灣選手，格外重視身體狀況。印地安人目前打了5場比賽，張育成出賽4場其中3場先發，4月4日對老虎之戰敲出關鍵安打。

張育成春訓期間透過視訊接受中央社訪問時談到球隊的防疫措施，「進入室內都要戴口罩，球員休息室加大間隔，每個球員的置物櫃隔了兩到三個位子」。

美國媒體揭露，美國職棒大聯盟（MLB）與球員工會給各隊的備忘錄中同意各隊一級防疫圈人員有85%注射疫苗之後能鬆綁防疫措施。但聯盟與工會並未要求各隊施打，使用「強烈建議」這樣的措辭。

印地安人總教練法蘭科納（Terry Francona）說：「打不打疫苗是每個人的選擇，不可以強迫別人，強迫是不對的。但我們還是希望，接種人數到達一定程度之後，可以解除一些限制，這很有幫助。球隊這方面做得很好，把利弊解釋清楚，讓大家做決定的時候有充分的資訊。」

打或不打是個人選擇，如張育成是為了避免不良反應，選擇暫時不打；但印地安人隊上也有球員，因反對疫苗的立場過於偏激而引發小風波。

反對疫苗的後援投手卡林查克（James Karinchak）6日在社群媒體上貼文，引用二戰戰犯納粹軍頭的話影射若要求每個人打疫苗，形同納粹一樣用恐懼操控人民。這則高度爭議的貼文被媒體報導之後已刪除。