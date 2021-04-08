MLB／6局失2分 前田健太率先奪得日投首勝

日籍旅美投手前田健太在今（8日）先發登板，繳出6局失2分的優質先發，並在牛棚的聯手封鎖下最終雙城以3：2擊敗老虎，他也成為本季第一位奪勝的日本投手。

前田健太表現一如往常地穩健，雖然在二局下遭老虎近期最火熱的新人巴杜（Akil Baddoo）敲出帶有打點的三壘安打，但他隨後讓下一棒的雷伊斯（Victor Reyes）敲出雙殺打化解危機，五局再挨捕手拉莫斯（Wilson Ramos）的一發陽春砲，合計主投6局失2分，並送出6次三振，僅花75球完成工作。

老虎隊先發投手波伊德（Matt Boyd）的7局失3分也表現出色，可惜打線沒能再貢獻更多分數，無奈承擔敗投。

前田健太在賽後訪問時表示：「終於拿下勝投，自己也稍微能鬆口氣，雖然整體狀況比上場好，但今天還是得到隊友在守備上許多的幫助，才能贏得這場勝利。」