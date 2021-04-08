MLB／開季3連敗後3連勝 紅襪教頭：跳上飛機感覺不同

紅襪隊先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi），今天對光芒隊之戰投7局，只被揮出3支安打、失1分，以優質內容奪下本季首勝，紅襪終場9：2獲勝，開季3連敗後3連勝，總教練柯拉（Alex Cora）暫時鬆了一口氣。

紅襪在波士頓芬威球場迎接新球季，第一個3連戰被前3季慘吞258敗的金鶯隊清盤，接下來對決衛冕美聯冠軍的光芒隊，卻又連贏3場，接下來展開客場7場比賽，明起又要對金鶯3連戰，柯拉當然不敢大意。

光芒前兩季在芬威球場吃定紅襪，打出12勝1敗，不料本季前3場對決都輸球，目前2勝4敗在美聯東區排名墊底。

光芒今天面對伊瓦迪，3局上靠日籍好手筒香嘉智安打攻下全場第1分，但紅襪4、5局打爆光芒先發投手亞布洛（Ryan Yarbrough），一共攻下9分，讓光芒無力挽回戰局。

柯拉說：「前年在主場對光芒只贏1場、去年毫無勝場，對手打得很好，開季這3勝很重要。」

他表示，一開始對金鶯連輸3場，心情實在很難受，現在跳上飛機（準備到客場），感覺完全不同，接下來比賽要變得更好才行。