MLB／嚴令禁止投手外部物質 裁判第一局就沒收包爾用球

大聯盟先前才針對投手使用違規外部物質明令禁止，今（8日）在運動家主場迎戰道奇的比賽中，主審及各個裁判馬上有所動作，在包爾（Trevor Bauer）完成1局的投球後便要求回收該用球，並表示要進行表面的後續檢查。

A baseball has been taken out of play by the umpires and likely sent to their room for inspection after Bauer’s first inning...something new for 2021 — Vince Cotroneo (@vincebaseball) April 7, 2021

《紐約郵報》記者雪曼（Joel Sherman）曾透露，聯盟將透過Statcast系統的提供的轉速數據，來比對投手過去轉速相較現在是否有明顯的提升，而《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）也說，聯盟將會派人監視休息室、走道、打擊籠、牛棚等地區以減少外部物質的使用可能，甚至還會隨機抽選比賽用球給第三方實驗室進行分析。

外號「棒球科學家」的包爾過去就曾質疑柯爾（Gerrit Cole）等投手，為何在加入了太空人後轉速驟升，進而躍升成為頂尖強投，甚至也親自「以身試法」，過去曾在一場比賽中投出2種截然不同的轉速，就他的說詞表示，這是一場實驗，而他也證明松焦油是最方便取得，且最能直接增加轉速的工具之一。

在聯盟頒布禁令後，包爾就曾在個人Youtube頻道發布了自己對此政策的不滿，他表示：「他們要怎麼知道外部物質是我帶進來的？任何人都可能碰到球，可能是三壘手或捕手，他們可能手握了沾有松焦油的球棒再去接界外球，這些都是合法的，但如果球被檢驗出外來物質，然後聯盟選擇處罰投手，我覺得這項規定很有問題。」

而在今天運動家主場迎戰道奇的比賽中，包爾完成了一局下的投球，隨後主審便主動向前要求回收用球，並表示他們將對表面進行檢查。賽後運動家隊總教練梅爾文（Bob Melvin）表示他不確定這顆球是否有真的被拿去檢驗，不過聯盟對此進行零容忍政策是可以確定的。