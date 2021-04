MLB／嚴令禁止投手外部物質 裁判第一局就沒收包爾用球

大聯盟先前才針對投手使用違規外部物質明令禁止,今(8日)在運動家主場迎戰道奇的比賽中,主審及各個裁判馬上有所動作,在包爾(Trevor Bauer)完成1局的投球後便要求回收該用球,並表示要進行表面的後續檢查。

A baseball has been taken out of play by the umpires and likely sent to their room for inspection after Bauer’s first inning...something new for 2021