MLB／洋基新同學泰隆首開箱 投4.2局失2分無關勝敗
洋基休賽季發動交易得來的右投泰隆（Jameson Taillon）今（8日）首度先發登板，面對金鶯，他主投4.2局失2分，並送出7次三振，最終洋基隊在延長賽以3：4吞敗，泰隆無關勝敗。
這是泰隆睽違707天再次登上大聯盟投手丘，上次出賽已經是2019年5月1日的事，教練也沒給他太多的用球負擔，只花了74個球投4.2局就下場，包括23次滑球與17次曲球，其中好球佔了63.5%（47球），表現不俗。
回歸的泰隆球速相較過去有些許下滑，本場他的速球均速落在93.3英里，2019年曾投出94.7英里均速，不過他也對自己的投球機制有所改變，讓自己的揮臂軌跡更短，收到的成效就是在對手35次的揮棒中揮空11次，其中5次是速球揮空。
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