MLB／運動家鏖戰10局終結開季6連敗 本季首勝落袋

美國職棒大聯盟MLB 奧克蘭運動家靠著莫蘭在一人出局後的中外野再見安打，今天打到10局下才以4比3險勝洛杉磯道奇，結束平隊史紀錄的開季6連敗。

運動家本季出師不利，開季6連敗，平了前身費城運動家1916年寫下的隊史6連敗紀錄。此役運動家也受限於道奇強投包爾（Trevor Bauer）封鎖，一度1比3落後，直到8局結束只追到2比3，眼見著就要在道奇守護神簡森（Kenley Jansen）手下輸球，刷新連敗紀錄。

沒料到簡森提油救火，9下一上場就被柴普曼（Matt Chapman）敲出安打，接著還投出保送。1出局後，安德魯斯（Elvis Andrus）的高飛犧牲打送回柴普曼，運動家追成3比3平手；簡森雖然立刻穩住陣腳讓坎哈（Mark Canha）滾地球出局，但包爾勝投已經被他搞飛，比賽也進入延長。

美國職棒大聯盟MLB現在延長賽採「突破僵局制」，也就是每局先放1位跑者在二壘。

10局下，運動家跑者坎哈站上2壘後，先靠著勞瑞安諾（Ramon Laureano）中外野深遠飛球攻占三壘，接著再趁莫蘭（Mitch Moreland）2好球後的安打，輕鬆跑回本壘得分。

包爾與運動家先發投手盧薩多（Jesus Luzardo）今天表現都算稱職，包爾6又2/3局投球10次三振，被敲出3支安打，送出一次保送，失2分；盧薩多5又1/3局的投球失2分，被敲出5支安打，有4次保送，另投出6次三振。