快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／運動家鏖戰10局終結開季6連敗 本季首勝落袋

中央社 / 奧克蘭7日綜合外電報導
運動家靠著莫蘭在一人出局後的中外野再見安打，今天打到10局下才以4比3險勝洛杉磯道奇，結束平隊史紀錄的開季6連敗。 路透社
運動家靠著莫蘭在一人出局後的中外野再見安打，今天打到10局下才以4比3險勝洛杉磯道奇，結束平隊史紀錄的開季6連敗。 路透社

美國職棒大聯盟MLB 奧克蘭運動家靠著莫蘭在一人出局後的中外野再見安打，今天打到10局下才以4比3險勝洛杉磯道奇，結束平隊史紀錄的開季6連敗。

運動家本季出師不利，開季6連敗，平了前身費城運動家1916年寫下的隊史6連敗紀錄。此役運動家也受限於道奇強投包爾（Trevor Bauer）封鎖，一度1比3落後，直到8局結束只追到2比3，眼見著就要在道奇守護神簡森（Kenley Jansen）手下輸球，刷新連敗紀錄。

沒料到簡森提油救火，9下一上場就被柴普曼（Matt Chapman）敲出安打，接著還投出保送。1出局後，安德魯斯（Elvis Andrus）的高飛犧牲打送回柴普曼，運動家追成3比3平手；簡森雖然立刻穩住陣腳讓坎哈（Mark Canha）滾地球出局，但包爾勝投已經被他搞飛，比賽也進入延長。

美國職棒大聯盟MLB現在延長賽採「突破僵局制」，也就是每局先放1位跑者在二壘。

10局下，運動家跑者坎哈站上2壘後，先靠著勞瑞安諾（Ramon Laureano）中外野深遠飛球攻占三壘，接著再趁莫蘭（Mitch Moreland）2好球後的安打，輕鬆跑回本壘得分。

包爾與運動家先發投手盧薩多（Jesus Luzardo）今天表現都算稱職，包爾6又2/3局投球10次三振，被敲出3支安打，送出一次保送，失2分；盧薩多5又1/3局的投球失2分，被敲出5支安打，有4次保送，另投出6次三振。

運動家 包爾

延伸閱讀

MLB／包爾、畢柏新科塞揚對決 閉眼預告球種樣樣來

MLB／連兩年大聯盟開季 張育成代打敲安維持手感

MLB／包爾被打爆稱沒認真投 水手嗆：我們也閉一隻眼打

MLB／道奇先發輪值強到誇張 塞揚強投普萊斯願去牛棚

相關新聞

MLB／彼德森轉戰小熊首轟出爐 對著鬆餅機「狂咬」

大聯盟打者開轟後，隊友慶祝花招愈來愈多，小熊隊外野手彼德森（Joc Pederson）今天對釀酒人之戰8局下轟出陽春砲，...

MLB／6局失2分 前田健太率先奪得日投首勝

日籍旅美投手前田健太在今（8日）先發登板，繳出6局失2分的優質先發，並在牛棚的聯手封鎖下最終雙城以3：2擊敗老虎，他也成為本季第一位奪勝的日本投手。 前田健太表現一如往常地穩健，雖然在二局下遭老

MLB／嚴令禁止投手外部物質 裁判第一局就沒收包爾用球

大聯盟先前才針對投手使用違規外部物質明令禁止，今（8日）在運動家主場迎戰道奇的比賽中，主審及各個裁判馬上有所動作，在包爾（Trevor Bauer）完成1局的投球後便要求回收該用球，並表示要進行表面的

MLB／今日戰績表 4安金鶯延長賽一分氣走13安洋基

MLB今日戰績表 勇士 7：6(7局) 國民 勇士 2：0(7局) 國民(雙重戰) 海盜 4：11 紅人 皇家 2：4 印地安人 雙城 3：2 老虎 光芒 2：9 紅襪 藍鳥 1：2

MLB／開季3連敗後3連勝 紅襪教頭：跳上飛機感覺不同

紅襪隊先發投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi），今天對光芒隊之戰投7局，只被揮出3支安打、失1分，以優質內容奪下本...

MLB／洋基新同學泰隆首開箱 投4.2局失2分無關勝敗

洋基休賽季發動交易得來的右投泰隆（Jameson Taillon）今（8日）首度先發登板，面對金鶯，他主投4.2局失2分，並送出7次三振，最終洋基隊在延長賽以3：4吞敗，泰隆無關勝敗。 這是泰隆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。