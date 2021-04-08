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MLB／彼德森轉戰小熊首轟出爐 對著鬆餅機「狂咬」

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
小熊隊外野手彼德森（Joc Pederson）今天對釀酒人之戰8局下轟出陽春砲，一棒追平比數。 路透社
小熊隊外野手彼德森（Joc Pederson）今天對釀酒人之戰8局下轟出陽春砲，一棒追平比數。 路透社

大聯盟打者開轟後，隊友慶祝花招愈來愈多，小熊隊外野手彼德森（Joc Pederson）今天對釀酒人之戰8局下轟出陽春砲，一棒追平比數，回到休息區後，哈普（Ian Happ）竟然送上鬆餅機，成為另類焦點。

彼德森從道奇隊帶著130轟紀錄轉戰小熊，開季前5戰連13次打數掛零，今天對釀酒人之戰8局下終於出現轉隊首安，逮中威廉斯（Devin Williams）97英里速球，轟上右外野看台，追成1：1平手，不過小熊在延長10局仍以2：4落敗。

彼德森4打數1安打，本季累積17支1，打擊率0.059，他在8局下開轟後把球棒甩在地上、振臂歡呼，回到休息區和隊友一一擊掌，哈普突然拿出鬆餅機，彼德森還做出吃鬆餅的動作，讓隊友笑成一團。

他笑說：「希望大家多做一些鬆餅。」

其實哈普玩鬆餅機的花招已經不是第一次，他認為只要有人把球打得很強勁，就像waffling a baseball，因此決定送上waffle maker（鬆餅機）慶祝，彼德森很享受這種感覺，他說：「真的很有趣。」

小熊隊

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