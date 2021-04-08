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MLB／跟球說拜拜 大谷翔平揮揮手萌翻網友

聯合新聞網 / 綜合報導
楚奧特揮出一支特大號的全壘打，深信球會飛出牆外的大谷隨即對球揮了揮手說再見，再慢跑回本壘得分。 截圖自影片
楚奧特揮出一支特大號的全壘打，深信球會飛出牆外的大谷隨即對球揮了揮手說再見，再慢跑回本壘得分。 截圖自影片

洛杉磯天使隊「二刀流」大谷翔平能投又能打，加上日裔的身份，多種頭銜讓他一舉一動都收到關注，昨天（7日）對陣太空人的比賽中，在二壘的大谷眼看一顆球被隊友楚奧特（Mike Trout）送出全壘打大牆，還不忘揮揮手跟他說再見，引發球迷熱議。

大谷在昨役先發第二棒，面對太空人王牌葛蘭基（Zack Greinke）馬上就敲安，隨後還盜上二壘，隊友「神鱒」楚奧特隨後揮出一支特大號的全壘打，深信球會飛出牆外的大谷隨即對球揮了揮手說再見，再慢跑回本壘得分。

大谷此舉引發美國球迷熱議，「雖然我是太空人球迷，但無論對哪一邊的球迷來說，大谷都很有趣」、「我愛死大谷了」，也有人藉此嘲諷守舊派球員：「噢，他在試圖享受比賽嗎，潛規則表示下次打擊時應該要砸他。」

太空人 洛杉磯 大谷翔平

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