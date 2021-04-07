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MLB／如果鈴木一朗開公司要取名「263」 原因何在？
2019年從大聯盟退休，目前擔任水手總裁特助兼教練的鈴木一朗，仍深受日本球迷關注，日本一家證券公司找來鈴木一朗代言，特殊的是以問答的形式，來拍攝宣傳片，「假如你是公司總裁的話？」從各個面向，來看鈴木一朗若經營公司的心態，有趣的是，首先問到鈴木一朗設立公司會叫什麼名字呢？答案很特殊「株式会社263」！
這段長達近53分鐘的視頻，完全就是看一朗個人訪談，要很大的耐心才能看完。
提到如果要設立公司的名字，為何要取名「263」？原因是他很喜歡數字，希望以數字做為公司名，「263」是基於2004年他打出大聯盟紀錄單季262支安打，這是一個很難得的紀錄並樹立了「一朗障礙」，鈴木一朗說「我想超越！」，因此「263」代表就是要超越自己的意思。
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