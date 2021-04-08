豪華打線傲視全聯盟 藍鳥已成洋基巨大威脅

今年美聯東區最被看好的球隊依舊是洋基隊，而唯一能夠威脅這支豪門的恐怕不是去年的美聯冠軍光芒隊，更不是世仇紅襪隊，而是擁有一支超豪華打線的藍鳥隊。

藍鳥去年在季後賽隊伍增至各聯盟8隊的情況下，以吊車尾第8種子的身份打進睽違4年的季後賽，算是跌破眾人眼鏡。若去年維持各聯盟5隊進季後賽的規則，藍鳥其實是進不了季後賽的，而今年在打造了一支極為強悍的打線後，即便季後賽隊伍不再擴編，他們要連續第二年打入季後賽是可期待的。

去年藍鳥隊就已發揮了相當強大的打擊火力，OPS+達美聯第4的109，相較於2019年的94算是突飛猛進。而爆發的主因並非眾所矚目的小葛雷洛(Vladimir Guerrero Jr.)、比切特(Bo Bichette)和比吉歐(Cavan Biggio)這三位重量級星二代，而是赫南德茲(Teoscar Hernandez)和古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)這兩位較為大器晚成的重砲。赫南德茲去年繳出16轟、.919OPS的成績，讓他拿到一座銀棒獎。古瑞爾的砲管不輸他的哥哥尤里‧古瑞爾(Yuli Gurriel)，去年有11轟的成績，且.308打擊率與.882OPS皆創生涯新高。

藍鳥外野手赫南德茲(左)過去三季打出64轟，資歷已算是隊中「大哥級」的球員，但其實他也才28歲，打擊技巧可能才剛要進入生涯顛峰。 美聯社

在葛雷洛、比切特、比吉歐這三位星二代將持續成長，赫南德茲及古瑞爾又大爆發之際，藍鳥隊今年又迎來史布林格(George Springer)和塞米恩(Marcus Semien)這兩位重量級自由球員。史布林格以隊史紀錄的6年1億5000萬美元合約加盟藍鳥，這位3度入選明星賽、2屆銀棒獎得主將與赫南德茲和古瑞爾組成頂級的外野陣容。鎮守二壘的塞米恩則是以1年1800萬被延攬入隊，他雖然去年打擊率只有.233，但別忘了他2019年有33轟、.892OPS的成績，並在MVP票選拿到第3名。

史普林格是藍鳥重金簽下的打擊好手，2019年打出39轟，去年縮水球季也都還有14轟。他在春訓拉傷腹肌，近日即將歸隊。 美聯社

藍鳥陣中還有一位2016到2019年都轟超過20發全壘打的葛里奇克(Randal Grichuk)。以上提到的這8名打線成員，各個都大有來頭，豪華程度足以與洋基隊匹敵。藍鳥隊今年這支打線可望媲美2015年有巴提斯塔(Jose Bautista)、唐納森(Josh Donaldson)及英卡納西恩(Edwin Encarnacion)在陣中的恐怖陣容。

藍鳥隊的投手陣容較為堪慮，尤其今年並沒有針對輪值進行太顯著的補強。除了王牌投手柳賢振之外，超級新人皮爾森(Nate Pearson)也相當令人期待，但就僅只於此了。去年藍鳥隊先發投手群的WAR值為全聯盟倒數第4的1.8，今年只以1年520萬在馬茲(Steven Matz)這位傷痛史豐富的投手身上賭一把，看來只能期許皮爾森的及時竄起。

藍鳥打線實力堅強，對自家投手也有信心，季前只簽下了先發投手馬茲，首戰6.1局投球飆出9K，只被打2支安打失1分，看來是相當理想的補強。 美聯社

在牛棚部分，去年藍鳥隊表現平平，WAR值0.9在全聯盟排第16位。原本今年他們以1年550萬網羅2019年國聯救援王耶茨(Kirby Yates)，預估會大幅提升牛棚戰力，可惜耶茨後來因進行韌帶更換手術而整季報銷，好在他的合約金額並不高，還不算損失慘重。藍鳥終結者預計將由多里斯(Rafael Dolis)與羅馬諾(Jordan Romano)輪流擔任，兩人去年的防禦率分別為1.50和1.23，成績都相當優異。其中多里斯曾在阪神虎隊擔任過4年的終結者，今年是他投回大聯盟的第2年，表現值得關注。在少了耶茨的情況下，今年藍鳥牛棚預計與去年持平，另也不排除在季中交易一位在大聯盟有更多關門經驗的終結者。

儘管藍鳥隊投手陣容補強成效不彰，但他們幾乎零缺點的豪華打線就足以彌補投手陣容的大洞。棒球預測系統PECOTA預估今年洋基隊將以97勝的戰績在美聯東區封王，但洋基隊真想稱霸分區，還是得先過藍鳥這一關。即便藍鳥隊最終與分區冠軍失之交臂，他們依舊是外卡的大熱門，季後賽門票唾手可得。