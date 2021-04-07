快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／馬克馬洪連3打席開轟難救洛磯 響尾蛇延長賽成功反撲

聯合新聞網 / 綜合報導
本場比賽擔任第6棒的馬克馬洪，6打數貢獻4支安打，包含3發全壘打，進帳4分打點 美聯社。
本場比賽擔任第6棒的馬克馬洪，6打數貢獻4支安打，包含3發全壘打，進帳4分打點 美聯社。

響尾蛇與洛磯今(7)日展開打擊大戰，在這場大混戰當中，焦點全在洛磯球員馬克馬洪（Ryan McMahon）身上，他今天分別在2局、4局及7局中，連續3打席敲出全壘打，完成單場三響砲的壯舉，但仍難以幫助洛磯拿下勝利，響尾蛇在延長第13局中蠶食鯨吞攻下3分，最終以10比8咬傷洛磯，取得系列戰2連勝。

本場比賽雙方全壘打滿天飛，前4局洛磯由馬克馬洪貢獻2支全壘打的帶動下以3比0領先，6局上響尾蛇還以顏色，華克（Christian Walker）敲出2分砲將戰局追平，7局上佛特（Stephen Vogt）也貢獻1發2分彈，讓響尾蛇以5比3超前，不過手感正火燙的馬克馬洪在7局下敲出個人單場第3發全壘打，將比數追近至1分差，9局下再由希利亞德（Sam Hilliard）點燃煙火秀，雙方攜手進入延長賽。

雙方在10、12局各得1分，13局上響尾蛇再度展開攻勢，單局3安包含馬提（Ketel Marte）的二壘安打取得3分領先，而後攻的洛磯卻沒有佔盡任何優勢，再由馬克馬洪擊出單場第4安後帶有1分打點後攻勢戛然而止，最終響尾蛇以10比8擊敗洛磯，結束這場耗時4小時半的打擊大戰。

本場比賽擔任第6棒的馬克馬洪，6打數貢獻4支安打，包含3發全壘打，進帳4分打點，而根據大聯盟官網資料，本場比賽現場溫度為華氏40度(相當於攝氏4.4度)，卻滅不熄馬克馬洪火燙的手感，而他也慶幸在這麼寒冷的比賽，可以保持以往的揮棒方式，「這是一場艱難的比賽，當我認為可以帶領球隊奪勝時，事實上卻反其道而行。我喜歡我現在的競技狀態，讓我在比賽中能更專注面對打者。」

煙火秀

相關新聞

MLB／大谷翔平回歸先發敲雙安 難挽天使遭葛蘭基封鎖吞敗

前役代打出賽，今（7）日大谷翔平回到熟習的第二棒，單場4支2嘗試替球隊做出貢獻，可惜在太空人王牌投手葛蘭基（Zack Greinke）的7局壓制下，最終以2：4在主場吞敗。 大谷翔平今天在第一局

MLB／從薛則手中敲4轟無用 索托再見安氣走勇士

華盛頓國民陣中日前傳出新冠肺炎確診案例，開幕戰延宕至今（7）日才開打，然而國民球迷的等待是值得的，他們第一場比賽就從逆境中扭轉比賽，在少年強打索托的（Juan Soto）驚天一擊下跟勇士說再見，以6：

MLB／ 洋基找來前遊騎兵歐德「助拳」 盼幫他恢復身手

洋基隊補強內野深度，今（7）日宣布與遊騎兵透過交易得來日前遭指定讓渡（DFA）的「拳王」歐德（Rougned Odor），並送出2位小聯盟野手——卡貝羅（Antonio Cabello）與斯托爾斯（J

MLB／7局狂飆13K 洋基王牌柯爾刷新三振紀錄奪首勝

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今（7）日在主場迎戰金鶯，主投7局被敲4安無失分，還飆出13次三振，帶領球隊以7：2奪勝外，也刷新自己披上條紋衣以來的三振紀錄。

豪華打線傲視全聯盟 藍鳥已成洋基巨大威脅

今年美聯東區最被看好的球隊依舊是洋基隊，而唯一能夠威脅這支豪門的恐怕不是去年的美聯冠軍光芒隊，更不是世仇紅襪隊，而是擁有一支超豪華打線的藍鳥隊。 藍鳥去年在季後賽隊伍增至各聯盟8隊的情況下，以吊

MLB／跟球說拜拜 大谷翔平揮揮手萌翻網友

洛杉磯天使隊「二刀流」大谷翔平能投又能打，加上日裔的身份，多種頭銜讓他一舉一動都收到關注，昨天（7日）對陣太空人的比賽中，在二壘的大谷眼看一顆球被隊友楚奧特（Mike Trout）送出全壘打大牆，還不忘揮揮手跟他說再見，引發球迷熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。