MLB／馬克馬洪連3打席開轟難救洛磯 響尾蛇延長賽成功反撲

響尾蛇與洛磯今(7)日展開打擊大戰，在這場大混戰當中，焦點全在洛磯球員馬克馬洪（Ryan McMahon）身上，他今天分別在2局、4局及7局中，連續3打席敲出全壘打，完成單場三響砲的壯舉，但仍難以幫助洛磯拿下勝利，響尾蛇在延長第13局中蠶食鯨吞攻下3分，最終以10比8咬傷洛磯，取得系列戰2連勝。

本場比賽雙方全壘打滿天飛，前4局洛磯由馬克馬洪貢獻2支全壘打的帶動下以3比0領先，6局上響尾蛇還以顏色，華克（Christian Walker）敲出2分砲將戰局追平，7局上佛特（Stephen Vogt）也貢獻1發2分彈，讓響尾蛇以5比3超前，不過手感正火燙的馬克馬洪在7局下敲出個人單場第3發全壘打，將比數追近至1分差，9局下再由希利亞德（Sam Hilliard）點燃煙火秀，雙方攜手進入延長賽。

雙方在10、12局各得1分，13局上響尾蛇再度展開攻勢，單局3安包含馬提（Ketel Marte）的二壘安打取得3分領先，而後攻的洛磯卻沒有佔盡任何優勢，再由馬克馬洪擊出單場第4安後帶有1分打點後攻勢戛然而止，最終響尾蛇以10比8擊敗洛磯，結束這場耗時4小時半的打擊大戰。

本場比賽擔任第6棒的馬克馬洪，6打數貢獻4支安打，包含3發全壘打，進帳4分打點，而根據大聯盟官網資料，本場比賽現場溫度為華氏40度(相當於攝氏4.4度)，卻滅不熄馬克馬洪火燙的手感，而他也慶幸在這麼寒冷的比賽，可以保持以往的揮棒方式，「這是一場艱難的比賽，當我認為可以帶領球隊奪勝時，事實上卻反其道而行。我喜歡我現在的競技狀態，讓我在比賽中能更專注面對打者。」