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MLB／達比修有等不到火力支援 退場後好搭檔敲致勝轟

聯合新聞網 / 綜合報導
日籍強投達比修有面對巨人主投6局被敲出3安，送出7次三振，僅因陽春砲丟掉1分 美聯社。
日籍強投達比修有面對巨人主投6局被敲出3安，送出7次三振，僅因陽春砲丟掉1分 美聯社。

開幕戰僅投4.2局掉4分的日籍強投達比修有，今(7)日再次披掛上陣，面對巨人主投6局被敲出3安，送出7次三振，僅因陽春砲丟掉1分，完成優質先發，不過退場時雙方1比1平手，達比修無緣本季首勝，最終教士靠著卡拉提尼（Victor Caratini）敲出致勝2分砲，帶領球隊以3比1力克巨人，系列賽戰成1比1平手。

達比修有前2局有如神助，投出6上6下包含4次三振，不過3局上面對首名打者克勞佛（Brandon Crawford）遭擊出陽春砲，而教士也在下個半局有所回應，荷斯莫（Eric Hosmer）在一、二壘有人情況下擊出帶有1分打點一壘安打，幫助教士追平比分，儘管達比修有接下來僅被擊出2支安打，但6局投完卻苦等不到隊友支援而退場。

7局下教士攻勢再臨，頂替塔提斯（Fernando Tatis Jr.）先發出賽的金河成獲得保送後，下一棒打者卡拉提尼敲出右外野2分砲打破平手僵局，最終在牛棚強力守成下，最終教士以3比1擊敗巨人，將系列戰扳平。

雙方先發投手表現不分軒輊，達比修有主投6局被敲出3安，送出7次三振失1分；而巨人先發投手桑契斯（Aaron Sanchez）則是繳出5局被打6支安打失1分，投出4次三振沒有保送，兩人皆無關勝敗。

身為達比修有御用捕手的卡拉提尼，不僅接捕表現亮眼，開季打擊成績也非常優異，今天再以一發2分砲助教士奪勝，也讓教士總教練丁格勒（Jayce Tingler）對這對投捕搭檔的合作表現給予稱讚，「他們了解比賽計畫，並且會替對方著想而思考，有卡拉提尼在身後蹲捕，對達比修肯定有幫助。他們有7、8種暗號，能讓達比修順利投出想要的球種。」

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