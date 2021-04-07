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MLB／克蕭回神繳7局8K好投 送運動家隊史最慘開季

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)今(7)日面對運動家找回過往犀利滑球，主投7局被敲出4支安打失1分，賞給運動家打者8次三振，帶領道奇以5比1拿下勝利。 美聯社。
道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)今(7)日面對運動家找回過往犀利滑球，主投7局被敲出4支安打失1分，賞給運動家打者8次三振，帶領道奇以5比1拿下勝利。 美聯社。

前場主投開幕戰表現不佳的道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)，今(7)日面對運動家找回過往犀利滑球，主投7局被敲出4支安打失1分，賞給運動家打者8次三振，加上打線給予3轟支持，克蕭順利拿下本季首勝，而終場衛冕軍以5比1擊敗運動家，也賞給綠帽軍團隊史最慘開局(0勝6負)。

首局克蕭遭遇亂流，接連被擊出二壘安打，讓運動家先馳得點，不過攻勢就此止步，克蕭2局後只再讓運動家擊出2支零星安打，其中包含4個半局三上三下，完美擺脫前役陰霾，另外克蕭主戰武器滑球，也在本場比賽發揮得當，8次三振中就有7次以滑球做為收尾，順利拿下本季首勝。

打線方面，衛冕軍依舊保持強大攻擊火力，里歐斯（Edwin Rios）、孟西（Max Muncy）及貝茲(Mookie Betts)相繼開轟，助道奇一度取得5分領先優勢，而運動家僅靠著羅瑞(Jed Lowrie)的安打敲回全場比賽唯一1分，免於遭完封恥辱。

運動家開季0勝6負，追平前身費城運動家在1916年所寫下的開季最慘紀錄，同時也成為大聯盟唯二尚未開胡的球隊，另一支則是國聯東區的勇士(0勝4負)。

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