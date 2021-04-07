MLB／喬治亞州新法惹種族不公爭議 明星賽將移師洛磯主場

在喬治亞州的投票新法惹出對種族不公爭議後，美國職棒大聯盟MLB日前宣布明星賽將不會在喬治亞州亞特蘭大舉行，今天再進一步證實，本季明星賽將由洛磯主場接手主辦。

MLB聲明表示，原定在亞特蘭大勇士主場進行的明星賽，7月13日將移師科羅拉多洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）舉行。

MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在聲明中說：「MLB很感謝洛磯、丹佛市和科羅拉多州，對今年夏天明星賽的支持。」

「我們感謝他們的彈性與熱情，為我們的比賽和這個地區帶來一流的盛事。」

喬治亞州投票新法引發罔顧非裔及少數族裔投票權的爭議後，MLB決定將明星賽改至其他地點舉行，儘管此舉在美國體壇贏得不少掌聲，卻也激怒嚷著要抵制棒球的共和黨人。

曼佛瑞德表示，將明星賽改至其他地點舉行的這項決定，是「體現體育價值的最好方式」，也是與球團、退休和現役球員、美國職棒大聯盟球員工會、球員同盟（The Players Alliance）討論出來的結果。