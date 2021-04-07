MLB／大谷翔平回歸先發敲雙安 難挽天使遭葛蘭基封鎖吞敗

前役代打出賽，今（7）日大谷翔平回到熟習的第二棒，單場4支2嘗試替球隊做出貢獻，可惜在太空人王牌投手葛蘭基（Zack Greinke）的7局壓制下，最終以2：4在主場吞敗。

大谷翔平今天在第一局就建功，先是敲出安打再靠著盜壘上到二壘，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）再敲出全壘打把他送回本壘，可惜自此之後，天使打線遭到葛蘭基封鎖，雖然大谷8局再敲安，但天使再也沒有分數進帳。

天使隊先發投手邦迪（Dylan Bundy）表現也不俗，雖然2局被太空人塔克（Kyle Tucker）與迪亞茲（Aledmys Diaz）的背靠背全壘打花光領先，但他在之後的局數沒有再失分，合計6局失2分，還送出10次三振。

兩隊僵持至9局上，天使直接壓上終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias），可惜被柯瑞亞（Carlos Correa）的2分砲擊潰，最終就以2：4輸球，目前天使戰績4勝2敗，在美聯西區僅次於太空人。