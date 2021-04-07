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MLB／洋基找來前遊騎兵歐德「助拳」 盼幫他恢復身手
洋基隊補強內野深度，今（7）日宣布與遊騎兵透過交易得來日前遭指定讓渡（DFA）的「拳王」歐德（Rougned Odor），並送出2位小聯盟野手——卡貝羅（Antonio Cabello）與斯托爾斯（Josh Stowers）。
April 6, 2021
比起帳面成績，歐德在「打擊」上的表現更讓他一戰成名，在2016年藍鳥對上遊騎兵的賽事中，當時的藍鳥主砲包提斯塔（Jose Bautista）在一次滑壘疑似朝著歐德身上鏟去，讓後者相當不滿，先是推了包提斯塔一把，接著一記直拳正中對方下巴。想必連歐德本人也未曾想過，這一拳，會成為自己生涯最精華的時刻。
歐德在2017年季前與母隊簽下6年4950萬的延長合約，雖然還有2年的合約要走，但近年下滑的身手讓遊騎兵將他排除在開季26人名單之外。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）對此提到：「會協助他恢復過去的身手。」生涯只守過二壘的歐德在今年春訓勤練三壘守備，期望能轉變成一位堪用的內野工具人。
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