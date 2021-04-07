MLB／從薛則手中敲4轟無用 索托再見安氣走勇士

華盛頓國民陣中日前傳出新冠肺炎確診案例，開幕戰延宕至今（7）日才開打，然而國民球迷的等待是值得的，他們第一場比賽就從逆境中扭轉比賽，在少年強打索托的（Juan Soto）驚天一擊下跟勇士說再見，以6：5奪下新賽季首勝。

國民隊開幕戰派出陣中三屆塞揚王牌薛則（Max Scherzer）應戰，然而前三局就分別挨了勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）2支、弗里曼（Freddie Freeman）、史旺森（Dansby Swanson）等人的4支全壘打掉4分，但他隨後改變投球策略，沒有再被擊出任何安打，合計6局送出9次三振失4分。

國民打線也馬上作出回應，先是在2局新同學路克洛伊（Jonathan Lucroy）敲出三壘邊線的安打追回2分，3局再靠著透納（Trea Turner）的2分砲追平比數。

勇士在薛則下場後靠著野手選擇擠回第5分，然而國民也在8局外野手史蒂芬森(Andrew Stevenson)的反方向安打再次追平比數。9局下勇士派出終結者史密斯（Will Smith）上陣，先是被首打者羅伯斯（Victor Robles）敲安，再對透納投出觸身球保送，直接把得點圈有人的英雄時刻留給了國民的未來之星索托，他也不負眾望地在0好3壞時勇於出棒，敲出中外野安打，在觀眾的歡呼下向勇士說再見。

在被問到為何不在0好3壞時再等一球保送上壘時，索托回答：「天殺的不要！」完全體現出這位未來之星秀味十足的回答。而這場比賽就像當年奪冠時「打不死的國民」縮影，一次次在逆境中主導比賽，這也是隊史第二次敲出開幕戰再見安打，前役要追溯至2008年，陣中老大哥席默曼（Ryan Zimmerman）敲出再見全壘打，苦主同樣是亞特蘭大勇士。