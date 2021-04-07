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MLB／7局狂飆13K 洋基王牌柯爾刷新三振紀錄奪首勝
洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今（7）日在主場迎戰金鶯，主投7局被敲4安無失分，還飆出13次三振，帶領球隊以7：2奪勝外，也刷新自己披上條紋衣以來的三振紀錄。
2019年季末柯爾與洋基隊簽下9年3.24億美元合約，至今仍沒有投手能突破，而他今天也投出不愧於這份合約的表現，雖然第一局先被首名打者穆林斯（Cedric Mullins）敲安，但隨後便穩住陣腳，之後的每局都有投出三振。
據《YES》寫手羅斯曼（Seth Rothman）指出，洋基隊史能投出13K且0失分0保送的投手過去僅有6人，2000年後更是只有3人，穆西納（Mike Mussina）是其一，田中將大也曾在2017年達成，再來就是今天的柯爾。
在此之前，柯爾加入洋基後單場最高三振數為10K，他也在今天刷新這項紀錄，第三局甚至一度飆出101英里火球三振對手，投完後頭也不回地走向休息室，霸氣模樣震懾全場。
相較前一個系列戰對藍鳥慘遭滑鐵盧，洋基對上金鶯相對順手，早早把比分拉開，直到第9局後援投手利提格（Lucas Luetge）接手才挨了2分砲丟分，終場洋基就以7：2戰勝金鶯。
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