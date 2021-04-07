亞土維開季帶頭衝 太空人勢如破竹前4戰灌35分

由於惡名昭彰的作弊醜聞，以及柯瑞亞（Carlos Correa）犯後態度不佳「招黑」無數，導致太空人成為其餘29支球隊恨之入骨的眼中釘，嚐到淪為眾矢之的的滋味，最大反派角色當之無愧，而今年大聯盟總算恢復觀眾進場，使得他們飽受球迷「正義噓聲」伺候。

或許正如去年不及五成勝率卻「僥倖」闖進季後賽，太空人彷彿化身「打不死的蟑螂」，和「命不該絕」畫上等號，當眾人想看他們悽慘落魄的模樣，偏偏事與願違，太空人以四連勝開季（隊史2001年後頭一遭），橫掃去年美西龍頭運動家，每戰至少得8分，勢如破竹，是史上第四支開季前四戰都得8分以上的球隊（最近一次已要追溯到2003年的洋基）。

太空人的火燙表現，部分得歸功於開路先鋒亞土維（Jose Altuve），去年縮水賽季的打擊率創生涯單季新低（0.219），原本的綽號「阿土伯」被網友調侃為「阿偷伯」，今年春訓同樣手感不佳，52個打數吞11次三振，三圍僅0.212/0.293/0.404，三屆美聯打擊王的英名眼看「晚節不保」，第一個系列戰便狠狠教訓了運動家的投手群，稍稍替自己吐一口怨氣。

太空人二壘手亞土維過去的MVP與打擊王頭銜被暗號門事件遮住光彩，去年他的打擊率跌到.219更被譏諷這才是他真正的實力，不過他今年開季馬上用球棒打臉嘲笑他的球迷。 美聯社

儘管第五場比賽在天使主場一分飲恨，連勝止步且伴隨球迷「丟垃圾桶」的插曲，但亞土維仍在5個打數敲出2支安打，跑回2分，累積打擊率0.381、上壘率接近五成。根據小樣本數據，亞土維除了擊球強勁率（55.6%）、擊球初速（92.1英里，約148.3公里）是高峰外，對好球帶內的來球出棒亦十分積極，保持優異的本壘板紀律。

打擊區手感不俗之餘，亞土維展現速度的侵略性，目前五場出賽都有得分，是稱職的「核彈頭」，本季第二戰，人在三壘的他，靠著塔克（Kyle Tucker）擊出內野高飛球、大膽挑戰安德魯斯（Elvis Andrus）的反應，一溜煙衝回本壘得分即是飛快腳程的傑作。他受訪表示：「我覺得那是本能直覺，腎上腺素告訴我有機會，我得承認當然頗有風險，但很高興我辦到了。」Statcast顯示這段亞土維衝本壘這球的衝刺速度達每秒30.4英尺，屬於頂尖水準。太空人總教練貝克（Dusty Baker）盛讚子弟兵：「亞土維充滿無限活力，而且是個能聰明判讀比賽細節的跑壘者。」雖然本季首盜尚未開張，但別忘了他曾兩度拿下美聯盜壘王、生涯有著256盜（本季的「衝刺速度」依然有聯盟PR85的成績）。

亞土維(左)不止打得好，也多次展現閃電般的腳程狂衝本壘得分。 美聯社

亞土維以降，傷癒復出的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、生涯首轟出爐的菜鳥麥考米克（Chas McCormick）也是值得關注的太空人野手，他們讓史布林格（George Springer）的離隊缺口順利補上。太空人至今共得41分為大聯盟最多（居次的道奇則是36分），實乃不容小覷的勁旅。

主投開幕戰的葛蘭基（Zack Greinke）是投手群亮點之一，不但成為隊史第一位「開幕戰6局無失分且無保送」的先發投手，更是他生涯第65場「先發投至少6局無失分」的演出，追平「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez），比他還多的只有四位─克蕭（Clayton Kershaw）、「巨怪」強森（Randy Johnson）、麥達克斯（Greg Maddux）和「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）。

老將葛蘭基2019年季中才轉到太空人，與暗號門事件沒有關係，他生涯的第501場出賽又有佳作，6局投球沒有失分。 美聯社

蒙塵的太空人以及幾位主力打者，幾乎註定被「臭名」如影隨形一輩子，直到退休都還會被揶揄抨擊，而這一切可說是求仁得仁、罪有應得、咎由自取，他們可以一蹶不振沉淪、也能洗心革面迎戰，無論如何日久見人心，就留待時間證明了。

註：本文數據截至台灣時間4月7日賽前。