MLB／今日戰績表 4安金鶯延長賽一分氣走13安洋基

日籍旅美投手前田健太在今（8日）先發登板，繳出6局失2分的優質先發，並在牛棚的聯手封鎖下最終雙城以3：2擊敗老虎，他也成為本季第一位奪勝的日本投手。 前田健太表現一如往常地穩健，雖然在二局下遭老

2021-04-08 17:10