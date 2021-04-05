MLB／烏力亞斯七局好投 道奇笑納三連勝

道奇與洛磯今日（5日）迎來四連戰最後一戰，在烏力亞斯（Julio Urias）7局僅失1分的好投下，助道奇以4：2擊敗洛磯，笑納近期的3連勝。

24歲的烏力亞斯此役延續去年季後賽的手感，主投7局送出6次三振，只被敲3支安打失1分，在第8局上場後被馬克馬洪（Ryan McMahon）敲出安打後退場，合計僅花79球。

在對打者極度有利的洛磯球場投出好表現，無疑對烏力亞斯是劑強心針，他表示：「我感覺很棒，所有球種都能很有效率地解決打者，特別地是能在洛磯球場有如此表現，感覺真是太好了。」

捕手史密斯（Will Smith）也稱讚烏力亞斯：「他速球投得相當好，曲球也很棒。」然而對他來說最大的改變或者是變速球，過去他的變速球均速為84.9英里，本季他投了37顆，均速成長到了87.6英里，而洛磯打者對這顆球也沒轍，對戰打擊成績是11支0。

「比起過去從牛棚出發，先發其實就只是工作量比較多而已」烏力亞斯表示，「我過去就常用拿手的變速球作為武器球，我知道在科羅拉多不好對付，但還好它派上了用場。」