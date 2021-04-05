快訊

太魯閣號乘客遭誤認工人！葉男欲出面臨時喊卡 女兒拒接電話

屏東台9線休旅車與工程車碰撞 4男2女1童受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／烏力亞斯七局好投 道奇笑納三連勝

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
24歲的烏力亞斯此役延續去年季後賽的手感，主投7局送出6次三振，只被敲3支安打失1分，在第8局上場後被馬克馬洪（Ryan McMahon）敲出安打後退場，合計僅花79球。 美聯社
24歲的烏力亞斯此役延續去年季後賽的手感，主投7局送出6次三振，只被敲3支安打失1分，在第8局上場後被馬克馬洪（Ryan McMahon）敲出安打後退場，合計僅花79球。 美聯社

道奇與洛磯今日（5日）迎來四連戰最後一戰，在烏力亞斯（Julio Urias）7局僅失1分的好投下，助道奇以4：2擊敗洛磯，笑納近期的3連勝。

24歲的烏力亞斯此役延續去年季後賽的手感，主投7局送出6次三振，只被敲3支安打失1分，在第8局上場後被馬克馬洪（Ryan McMahon）敲出安打後退場，合計僅花79球。

在對打者極度有利的洛磯球場投出好表現，無疑對烏力亞斯是劑強心針，他表示：「我感覺很棒，所有球種都能很有效率地解決打者，特別地是能在洛磯球場有如此表現，感覺真是太好了。」

捕手史密斯（Will Smith）也稱讚烏力亞斯：「他速球投得相當好，曲球也很棒。」然而對他來說最大的改變或者是變速球，過去他的變速球均速為84.9英里，本季他投了37顆，均速成長到了87.6英里，而洛磯打者對這顆球也沒轍，對戰打擊成績是11支0。

「比起過去從牛棚出發，先發其實就只是工作量比較多而已」烏力亞斯表示，「我過去就常用拿手的變速球作為武器球，我知道在科羅拉多不好對付，但還好它派上了用場。」

連戰

相關新聞

春訓只是打身體健康 亞洲打者的挑戰正要開始

拜春訓成績出色及對手派出先發左投之賜，張育成榮膺印地安人開幕戰先發一壘手之職。雖說張育成兩次打擊可惜都未能建功，隨後又因為對手換上右投被換下，但他在寒風大雪之中的「微笑打法」顯然令人印象深刻。甚至有不

MLB／開轟擊球初速超猛 大谷超越楚奧特破隊史

大聯盟生涯首次單場又投又打，天使隊日籍球星大谷翔平今天在全美電視轉播中，對白襪隊之戰展現過人功力，不但轟出451英尺大號...

MLB／大谷翔平遭剷倒幸未受傷 瓦許再見3分砲收拾白襪

天使隊今天在洛杉磯主場對白襪4連戰最後一戰，日籍球星大谷翔平5局下遭剷倒，球團發言人證實沒有受傷；天使一壘手瓦許（Jar...

MLB／老虎隊新秀巴杜 大聯盟生涯第一球就扛出牆

底特律老虎新秀巴杜 （Akil Baddoo）在此之前還有沒有在2A以上層級出賽的經驗，今（5日）天他以先發左外野手在對上印地安人的比賽中出陣，面對生涯首球就扛出左外野大牆。

MLB／金鶯前3季慘吞258敗 3連戰狂電紅襪全勝

近年在美聯東區陪榜的金鶯隊，新球季打出不同氣勢，今天對紅襪之戰狂揮17支安打，以11：3大勝，也讓紅襪吞下隊史第二次主場...

MLB／樂極生悲…大谷翔平亮雙刀 1局開轟、5局遭剷倒傷退

天使隊日籍球星大谷翔平在大聯盟場上同場亮雙刀，兩面刀刃都鋒利，投球時最快球速101.1哩，打擊則在第1局、鎖定第1球就開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。