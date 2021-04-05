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MLB／大谷翔平包辦投打締數項紀錄 教頭：豈能不愛他

中央社 / 洛杉磯4日綜合外電報導
大谷翔平又投又打。 美聯社
大谷翔平又投又打。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB 洛杉磯天使隊今天主場迎戰芝加哥白襪，日籍球星大谷翔平首度同場包辦先發投打，不但火球連發還轟出大號陽春彈，雖無緣勝投，但仍締造多項紀錄。

大谷1到4局投得虎虎生風，完全壓制白襪打線，沒想到5局上突然控球失準，保送、暴投加隊友失誤連掉3分，並在與對方跑者阿布瑞烏（Jose Abreu）衝回本壘相撞後退場，所幸天使隊表示大谷並未受傷。

總計大谷今天先發4.2局，92球裡53個好球，僅被敲兩安送出7次三振，卻投出5次保送；打擊方面3次打擊1支全壘打、1分打點。

大聯盟官網報導，大谷1局上就火球連發，在對白襪打者伊頓（Adam Eaton）時飆出時速161.6公里的快速球，然後再用一顆時速147公里的快速指叉球將對方三振，今天有9球達時速160公里以上。

擔任第2棒的大谷1局下相中對方先發投手賽斯（Dylan Cease）第一球一記156公里的速球轟出右外野方向大號陽春彈，本季第2轟。這支飛行距離達451英尺的大號全壘打，擊球初速達115.2英里（約184.3公里），「暴力」指數超過楚勞特（Mike Trout）2018年6月11日開轟時擊球初速115英里（184公里）的隊史紀錄。

這是大谷翔平2018年加入大聯盟後首度同場擔綱先發投手與打者，是大聯盟過去45季以來第3位自兼打者的先發投手，更是繼1903年9月7日聖路易紅雀隊鄧利維（Jack Dunleavy）後，相隔118年大聯盟再度有先發投手打第2棒。

不僅如此，大谷翔平今天的全壘打也是美聯球隊時隔49年再次出現先發投手開轟，前次美聯球隊比賽出現先發投手開轟，已要追溯到1972年例行賽最後一天的哈里森（Roric Harrison）。

大谷翔平(右)擊出全壘打。 路透
大谷翔平(右)擊出全壘打。 路透

天使鬼才教頭麥登（Joe Maddon）說：「能不喜愛他這樣（同時先發投打）嗎？當初他來美國就是想這樣做，也是他簽約的原因，每個人都因為這樣召喚他，我認為給他這個機會很重要。」

「他今天的表現真的非常特殊，隨著球季進行，你們還會看到更多這樣的表現...我們所能想到的他今天全辦到了，球速100英里、擊球初速遠超過時速100英里、轟出超過400英尺遠，這些都在我們以前所討論的，只是先前沒機會讓他實現。」

大谷賽後透過翻譯說：「總之，我覺得有展現出不少好投，5局上我是真的很想化解（滿壘）危機，很感謝總教練當時沒把我換下，讓我在滿壘時面對打者，我覺得這對我接下來的出賽很有幫助。」

大聯盟 大谷翔平 天使

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