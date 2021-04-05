MLB／開轟擊球初速超猛 大谷超越楚奧特破隊史

大聯盟生涯首次單場又投又打，天使隊日籍球星大谷翔平今天在全美電視轉播中，對白襪隊之戰展現過人功力，不但轟出451英尺大號全壘打，在投手丘上更有9球飆出100英里以上速球，天使總教練麥登（Joe Maddon）說：「大谷的表現實在很特別。」

天使、白襪之戰1局下，大谷從白襪先發投手席斯（Dylan Cease）的手中，轟出中右外野方向陽春砲，攻下全場第一分，立刻造成轟動。

大谷面對這顆97英里速球，擊球初速115.2英里，不但是大聯盟本季所有球員最強力道，也改寫隊史紀錄，超越楚奧特（Mike Trout）2018年115英里紀錄。

值得一提的是，大聯盟從1973年至今，大谷是第一位面對美聯球隊開轟的美聯先發投手，今天最快球速100.6英里、擊球初速115.2英里都寫下本季球員新高，也是史上首位同場球速至少100英里、擊球初速至少110英里的球員。

「所有能想到的事 ，大谷都儘可能辦到了。」麥登形容大谷真是全能，球速、擊球初速都達100英里，全壘打超過400英尺，他說：「大家一直討論這些東西，大谷只需機會證明一切。」

大谷先發4.2局失3分，只有1分自責，擔任先發第2棒，3打數1安打，他表示，整體看來投了很多不錯的球，打擊也近乎完美，有球迷在場很不一樣，讓他在打擊區、投手丘更專心，能得到更多動力。