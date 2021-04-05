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MLB／運動家湯姆也二刀流 最快球速117公里未失分

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
運動家菜鳥左外野手湯姆被迫「二刀流」，9局上登板投球。路透
運動家菜鳥左外野手湯姆被迫「二刀流」，9局上登板投球。路透

運動家隊慘兮兮，今天對太空人之戰又以2：9落敗，在主場4連戰遭清盤，成為大聯盟本季首支開季4連敗的球隊，菜鳥左外野手湯姆（Ka'ai Tom）被迫「二刀流」，9局上登板投球，讓在看台上觀戰的母親哭笑不得。

運動家這4戰被攻下35分，牛棚負擔16.2局，教練團不想讓後援投手太累，今天第8局詢問湯姆，是否願意在最後一局投球，他也沒反對，另類二刀流戲碼就此上演。

湯姆原是印地安人隊球員，運動家去年11月透過「規則五選秀」吸收，今年開季必須放進大聯盟名單，他對太空人系列戰6個打數掛零，包括今天3支0、吞下1K，官網形容他還未出現首安，倒是先有投球紀錄。

此役打完前6局，運動家已落後7分，湯姆9局上面對太空人前4棒，投20球完成一局任務，其中13顆好球，直球平均球速70.1英里（113公里），最快也只有72.4英里（117公里），沒想到奇兵奏效，只讓對方揮出1支安打、未失分。

湯姆上次當投手是在夏威夷念高中時，他說：「只希望打者別把球打過來， 他們每次揮棒，我都會退縮，這是很有趣的經驗。」

湯姆的母親、女友都坐在看台上，他的媽媽賽後表示，希望運動家以後別再出現這種情況。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）坦言，很討厭安排野手登板，但教練團不能讓牛棚消耗量太大，他說：「湯姆一定很緊張，他投得很好。」

運動家 牛棚 大聯盟

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