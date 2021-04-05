MLB／因確診案例一度延期 國民預定於周三舉行開幕戰
因確診案例臨時中止的國民對上大都會開幕戰，在今天（5日）大聯盟給出了明確的重啟日期，預定將於美國時間星期二（台灣時間星期三）進行國民主場對陣勇士的系列戰第二場，而第一場與對陣大都會的三連戰還待後續重新規劃。
April 5, 2021
消息指出，國民隊總管瑞佐（Mike Rizzo）已發表聲明，表示陣中共有4名球員經新冠肺炎檢驗後結果呈陽性，另外還有7名以上的球員及工作人員被列爲密切接觸者，根據聯盟健康與安全協議，經檢驗為陽性球員必須接受為期10天的隔離，所幸7名的密切接觸者在後續的追蹤檢驗後都呈陰性。
雖然未明確公布確診名單，但國民官方委婉地表示包括史瓦伯（Kyle Schwarber）、萊斯特（Jon Lester）、哈里森（Josh Harrison）、艾維拉（Alex Avila）將不會在開幕戰中出賽，而這4名球員正好與先前傳出的4名確診球員的人數不謀而合。
而重啟的開幕戰預定將於4月7日開打，排定的先發投手將由國民隊三屆塞揚王牌薛則（Max Scherzer）應戰勇士隊史邁利（Drew Smyly）。
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