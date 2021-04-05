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MLB／從1A直升大聯盟 老虎菜鳥巴杜第1球就開轟

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
美聯社
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老虎隊今天在3連戰最後一戰3：9不敵印地安人隊，吞下本季首敗，未能在底特律主場橫掃對手，但22歲菜鳥左外野手巴杜（Akil Baddoo）技驚四座，登上大聯盟第一球就轟出全壘打，寫下罕見紀錄。

旅美好手張育成今天4打數2安打，7局上兩分打點安打攻下勝利打點，幫助印地安人奪下新球季首勝，成為台灣球迷最關心的重點。

不過巴杜在大聯盟首打席，3局下逮中印地安人先發投手瑟瓦雷（Aaron Civale）投出的第一球，把89英里速球轟上左外野看台，登上大聯盟官網首頁，成為重點新聞。

巴杜在2016年選秀會第二輪被雙城隊挑中，生涯前兩季待在新人聯盟，2018年升上低階1A，隔年再升高階1A。

老虎去年在「規則五選秀」挑人後，依規定放進今年開季名單中，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）早就向巴杜透露，開季3連戰一定會有一場讓他先發，巴杜的雙親和兩個弟弟今天也到場觀戰，沒有錯過歷史性的一刻。

去年小聯盟賽事因疫情停賽，巴杜超過1年未打球季賽，但從高階1A直升大聯盟，他在家人面前打響第一砲，成為隊史第9名登上大聯盟後，第1個打數就開轟的球員，更是老虎從1948年至今，第二位大聯盟第一球就締造全壘打紀錄的打者。

巴杜一打到球就知道是全壘打，跑壘時頻頻向看台上的家人致意，他說：「打到想要的球，能在家人面前開轟，我很享受這一刻。」

巴杜雙親看到寶貝兒子的神勇表現，在看台上開心擁抱、鼓掌，他的父親笑說，連緊張的機會都沒有，兒子突然就全壘打了。

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