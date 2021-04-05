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MLB／大谷翔平遭剷倒幸未受傷 瓦許再見3分砲收拾白襪

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

天使隊今天在洛杉磯主場對白襪4連戰最後一戰，日籍球星大谷翔平5局下遭剷倒，球團發言人證實沒有受傷；天使一壘手瓦許（Jared Walsh）成為大英雄，單場雙響砲包括9局下再見3分全壘打，幫助天使7：4獲勝，對白襪搶下3勝1敗。

大谷翔平先發4.2局只被揮出兩支安打，但出現5次保送，最快球速飆到101.1英里，送出7次三振，失3分只有1分自責。

他擔任天使先發第2棒，3打數1安打，首局轟出451英尺陽春砲，攻下全隊第一分，開轟擊球初速115.2英里，也是大聯盟新球季所有球員最強力道。

大谷翔平前4局讓白襪掛零，以3：0領先，不料5局上出狀況，拿到兩個出局數後牽制失誤、暴投、兩次保送、不死三振、天使捕手史塔西（Max Stassi）暴傳，讓白襪逮到機會追平比數。

大谷翔平在本壘補位時，更遭白襪重砲阿布瑞尤（Jose Abreu）剷到左腳踝，當場倒地讓教練團嚇到，還好經過檢查只是稍微疼痛，球團發言人強調，他非因傷退場，明天會再重新評估狀況。

大谷翔平賽後也說，目前覺得沒有什麼問題，5局上碰撞沒有想像中嚴重。

瓦許5局下轟出陽春砲，天使又以4：3領先，白襪9局上追平比數，瓦許9局下又發威，從白襪第五任投手佛斯特（Matt Foster）的手中轟出3分砲，結束這場比賽。

白襪 天使 大谷翔平

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