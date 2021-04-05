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MLB／老虎隊新秀巴杜 大聯盟生涯第一球就扛出牆

聯合新聞網 / 綜合報導
底特律老虎新秀巴杜 （Akil Baddoo）在此之前還有沒有在2A以上層級出賽的經驗，今（5日）天他以先發左外野手在對上印地安人的比賽中出陣，面對生涯首球就扛出左外野大牆。 取自老虎隊推特
底特律老虎新秀巴杜 （Akil Baddoo）在此之前還有沒有在2A以上層級出賽的經驗，今（5日）天他以先發左外野手在對上印地安人的比賽中出陣，面對生涯首球就扛出左外野大牆。 取自老虎隊推特

底特律老虎新秀巴杜 （Akil Baddoo）在此之前還有沒有在2A以上層級出賽的經驗，今（5日）天他以先發左外野手在對上印地安人的比賽中出陣，面對生涯首球就扛出左外野大牆。

22歲的巴杜在16年選秀會第2輪被雙城隊選進，去年老虎藉由規則五選秀將他納入麾下，熱身賽表現出色的他也受教練青睞，成功挺進開季26人名單。

只是沒想到驚喜來的這麽快，在面對印地安人先發投手西瓦爾（Aaron Civale），巴杜瞄準第一顆外角低的變速球，直接掃出反方向全壘打，且他的家人就正在本壘板後方看著這球飛出場外，他表示：「我很享受當下，那是一顆我喜歡的球，能在家人面前揮出全壘打，感覺很棒。」

巴杜成為老虎隊史第9位生涯首打席就敲出全壘打的球員，而大聯盟歷史前一個面對第一球就開轟的球員是小熊隊當家捕手康崔拉斯（Willson Contreras）。

底特律

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