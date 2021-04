MLB／老虎隊新秀巴杜 大聯盟生涯第一球就扛出牆

底特律老虎新秀巴杜 (Akil Baddoo)在此之前還有沒有在2A以上層級出賽的經驗,今(5日)天他以先發左外野手在對上印地安人的比賽中出陣,面對生涯首球就扛出左外野大牆。

.@AkilBaddoo ARE YOU SERIOUS?!



He homers on the first pitch of his MLB career. pic.twitter.com/JKI5goelHQ