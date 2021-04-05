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MLB／做台灣的唯一 張育成首建功竟逆轉勝

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
我國旅美好手張育成單場4支2，揮出帶有勝利打點的逆轉安打。(photo from 張育成臉書粉專)
我國旅美好手張育成單場4支2，揮出帶有勝利打點的逆轉安打。(photo from 張育成臉書粉專)

旅美好手張育成被期待已久的安打和打點同日達標！美職大聯盟開季名單公佈時，全球共有256名非美本土的國際選手入列，台灣唯一代表就是印地安人的野手張育成，他也是台灣史上開幕先發野手第一人。張育成在悶了2戰後，5日凌晨先發登場繳出好表現，單場4打數2安打、外帶2分打點，7局那支帶有打點的安打更是致勝一擊，是逆轉勝的大功臣。

美職本月1日正式開季，開幕名單歷年來都被視為是重要的指標，據《官網》整理，本季開季名單內的非美國本土選手（國際選手）共有256人，其中分別來自20個國家、地區，而台灣則只有「獨苗」張育成，這位26歲的內野好手靠著長打能力獲得教練團肯定，賦予張育成打左投的任務，將他帶進開季陣容，也讓張育成寫下台灣棒球旅美史上首位開幕先發野手（過往僅王建民與陳偉殷是以開幕投手身份入選）。

印地安人的逆轉功臣！

而張育成也沒有讓台灣球迷等太久，雖然開幕戰與日前替補出場的比賽共4打數掛蛋，但5日他展現繳出精彩演出，面對老虎的先發左投史庫伯，張育成首打席就揮出二壘安打，斬獲本賽季首支安打，隨後在關鍵的第7局，球隊處於1分落後的情況下，張育成再度把握住打左投手的機會，一棒敲出帶有2分打點（勝利打點）的逆轉安打，隨後在隊友全壘打的護送下回本壘，單場把本季首安、首打點、首得分通通完成。

最終印地安人以9：3擊敗老虎隊拿到本季首勝，也避免了系列賽遭到橫掃，張育成開季至今總計8打席繳出2安打、2分打點，攻擊指數達0.625，對比其他內野手隊友，還算是不差的打擊表現。

不輸日、韓野手

此外，雖然日本、韓國在開季名單的選手數量都比我國還多，日本擁有8人、韓國4人，但以打者表現來說，台灣的唯一張育成並未輸人。進入開季名單的日本野手有2＋1人（其中一人是投打的大谷翔平），但尚未有亮眼表現，雙刀流大谷次役雖有開轟，但總計13打數僅2安，紅人的秋山翔吾遭遇傷病，光芒的筒香嘉智8打數通通掛蛋，仍一安難求。

至於韓國則有2野手，大砲崔志萬因傷、歸隊時間遙遙無期，僅剩金河成有所發揮，本季入札美職的金河成4日生涯首度先發就建功，拿到身披教士戰袍的首安、首打點。

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張育成 印地安人

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