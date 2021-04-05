MLB／四連勝橫掃運動家 太空人新秀：我們完全碾壓了對手

今（5日）太空人作客運動家的比賽中，前者以9：2再度取得勝利，據MLB官網記者撰文，這也是他們開季至今的4連勝，儘管多數球迷難以接受，但未嘗敗績的他們正一步步向外界證明其強悍的打擊實力。

今天敲出三分全壘打的太空人新秀麥考米克（Chas McCormick）表示：「老實說，我們在整個系列戰都碾壓了他們，從第一球到最後一球。」他把握外野手布蘭德利（Michael Brantley）受傷的機會首度先發上場打出成績，而他所言也不假，整個系列戰太空人以35：9的壓倒性火力轟垮了主場的運動家。

四場比賽中太空人場均至少能攻下8分，這紀錄僅有03年洋基、95年紅襪與78年釀酒人能達到，而能取得4戰全勝的只有今年的太空人。本場2支4的布萊格曼（Alex Bregman）透露：「我對球隊感到驕傲，而我們也會保持低調，繼續努力前進。」

去年縮水賽季例行賽中太空人面對運動家場均僅能攻下2.5分，今年卻完全壓不下對方的攻勢，運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）表示：「我們感覺不太好，甚至有點尷尬」、「事實是我們打得很差，他們表現得更好，只能把這當作162場比賽的一部分，接下來還得面對道奇，下一個系列戰又再戰太空人，我們必須變得更好。」

太空人前四場的打擊三圍是誇張的.320/.398/.565，還附帶8支全壘打，其中因傷缺席去年大半賽季的19年最佳新秀艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）就以5-17進帳6分打點，亞土維（Jose Altuve）6-16、布蘭德利6-9包含4支二壘安打、布萊格曼也有6-12與2支全壘打。