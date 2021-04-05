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MLB／金鶯前3季慘吞258敗 3連戰狂電紅襪全勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
美聯社
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近年在美聯東區陪榜的金鶯隊，新球季打出不同氣勢，今天對紅襪之戰狂揮17支安打，以11：3大勝，也讓紅襪吞下隊史第二次主場開季3連敗。

金鶯從2017年起，連續3個球季在分區排名墊底，18年115敗更是寫下隊史最慘紀錄；去年大聯盟球季賽受到疫情影響，各隊只打60場比賽，金鶯25勝35敗名列分區第四，今年開季3連勝暫居榜首。

金鶯開路先鋒穆林斯（Cedric Mullins）今天5打數5安打，包括3支二壘打，本季打擊率升至6成92，金鶯繼2017年8月25到27日後，又在波士頓芬威球場3連戰全勝。

金鶯近3季吞下258敗，本季起步超順，穆林斯說：「隊友一起打很多年了，大家配合很好。」

紅襪去年24勝36敗在美聯東區墊底，今年找回2018年奪下世界大賽冠軍、後來因偷暗號醜聞離職的柯拉（Alex Cora）重掌兵符，不料開季就創下難堪紀錄。

紅襪曾在1948年吞下開季4連敗，今年第二次在芬威球場開季3連敗，柯拉坦言這3戰各方面都不如金鶯，球季賽一開打就很艱辛。

金鶯 紅襪

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