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MLB／張育成打下球隊首勝 印地安人官網點名感謝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
張育成。（美聯社）
張育成。（美聯社）

印地安人隊今天在底特律對老虎隊3連戰最後一戰，旅美好手張育成4打數2安打，7局上兩分打點安打成為致勝一擊，幫助印地安人9：3獲勝，逃過3連戰被橫掃的命運，官網特別點名感謝。

印地安人2009年吞過開季5連敗，第一個系列戰在客場被遊騎兵隊清盤，今年差點又碰到開季3連敗，張育成7局上關鍵安打攻下勝利打點，改變球隊命運。

張育成對老虎前兩戰4個打數掛零，今天擔任先發一壘手、第8棒，2局上首次打擊，從老虎先發投手史庫柏（Tarik Skubal）的手中揮出二壘打，本季首安出爐。

印地安人打完前6局2：3落後，張育成7局上面對老虎中繼投手諾里斯（Daniel Norris），揮出中外野方向安打，送回壘上兩人，本季打點也開張。

張育成這一棒點燃印地安人反撲氣勢，路普洛（Jordan Luplow）同一局轟出兩分砲，張育成也得分。

印地安人愈打愈順，8局上雷耶斯（Franmil Reyes）也轟出兩分砲，9局上賀吉斯（Austin Hedges）追加陽春砲，終場6分之差獲勝。

張育成7局上這支關鍵安打出現之前，印地安人對老虎14次得點圈有人時，只有一支安打；官網特別感謝張育成、路普洛、雷耶斯、賀吉斯的棒子，避免球隊在開季第一個系列戰3連敗。

印地安人明天將回克利夫蘭，對皇家隊進行主場首戰，接下來連打5場主場比賽，包括皇家2連戰、對老虎3連戰。

張育成 印地安人

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