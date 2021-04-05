快訊

屢次下台屢升官！ 林佳龍會不會也跟他一樣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「Thank Yu.」張育成關鍵打點受欽點：具感染力的一擊

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
張育成今（5日）以先發一壘手身份上陣，這次他把握機會，4個打數敲出2支安打，其中一支還是關鍵的超前2分打點一壘安打。 美聯社
張育成今（5日）以先發一壘手身份上陣，這次他把握機會，4個打數敲出2支安打，其中一支還是關鍵的超前2分打點一壘安打。 美聯社

旅美台灣好手張育成今（5日）以先發一壘手身份上陣，這次他把握機會，4個打數敲出2支安打，其中一支還是關鍵的超前2分打點一壘安打，也讓印地安人推特寫下「Thank Yu.」的諧音雙關向這關鍵一擊致意，駐隊記者貝爾（Mandy Bell）也撰文表示這是帶起全隊打線復甦、極具感染力的一擊。

貝爾在大聯盟官網的文章中寫道，本季印地安人在得點圈有人的打擊成績是2-15，張育成在7局上二三壘有人時敲出的2分打點安打相當具感染力，除了逆轉戰局外，他也點燃了後續印地安人的進攻砲火，接續的路普洛（Jordan Luplow）敲出左外野方向全壘打，讓球隊取得6比3領先，他們在最後三局一共攻下7分，以9：3戰勝老虎。

張育成前兩戰4打數零安打，本季安打、長打、打點、得分都在此役開張，並打回勝利打點，可說是豐收的一戰。

相關新聞

春訓只是打身體健康 亞洲打者的挑戰正要開始

拜春訓成績出色及對手派出先發左投之賜，張育成榮膺印地安人開幕戰先發一壘手之職。雖說張育成兩次打擊可惜都未能建功，隨後又因為對手換上右投被換下，但他在寒風大雪之中的「微笑打法」顯然令人印象深刻。甚至有不

MLB／金鶯前3季慘吞258敗 3連戰狂電紅襪全勝

近年在美聯東區陪榜的金鶯隊，新球季打出不同氣勢，今天對紅襪之戰狂揮17支安打，以11：3大勝，也讓紅襪吞下隊史第二次主場...

MLB／樂極生悲…大谷翔平亮雙刀 1局開轟、5局遭剷倒傷退

天使隊日籍球星大谷翔平在大聯盟場上同場亮雙刀，兩面刀刃都鋒利，投球時最快球速101.1哩，打擊則在第1局、鎖定第1球就開...

MLB／張育成雙安敲勝利打點 印地安人本季首勝開張

美國職棒大聯盟克里夫蘭印地安人隊台灣好手張育成今天打出身手，4打數2安打，7局上關鍵安打敲回2分，幫助球隊逆轉。印地安人...

MLB／四連勝橫掃運動家 太空人新秀：我們完全碾壓了對手

今（5日）太空人作客運動家的比賽中，前者以9：2再度取得勝利，據MLB官網記者撰文，這也是他們開季至今的4連勝，儘管多數球迷難以接受，但未嘗敗績的他們正一步步向外界證明其強悍的打擊實力。

MLB／張育成打下球隊首勝 印地安人官網點名感謝

印地安人隊今天在底特律對老虎隊3連戰最後一戰，旅美好手張育成4打數2安打，7局上兩分打點安打成為致勝一擊，幫助印地安人9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。