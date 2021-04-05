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MLB／「Thank Yu.」張育成關鍵打點受欽點：具感染力的一擊
旅美台灣好手張育成今（5日）以先發一壘手身份上陣，這次他把握機會，4個打數敲出2支安打，其中一支還是關鍵的超前2分打點一壘安打，也讓印地安人推特寫下「Thank Yu.」的諧音雙關向這關鍵一擊致意，駐隊記者貝爾（Mandy Bell）也撰文表示這是帶起全隊打線復甦、極具感染力的一擊。
Thank Yu.#OurCLE pic.twitter.com/7ezxdf0LLb— Cleveland Indians (@Indians) April 4, 2021
貝爾在大聯盟官網的文章中寫道，本季印地安人在得點圈有人的打擊成績是2-15，張育成在7局上二三壘有人時敲出的2分打點安打相當具感染力，除了逆轉戰局外，他也點燃了後續印地安人的進攻砲火，接續的路普洛（Jordan Luplow）敲出左外野方向全壘打，讓球隊取得6比3領先，他們在最後三局一共攻下7分，以9：3戰勝老虎。
張育成前兩戰4打數零安打，本季安打、長打、打點、得分都在此役開張，並打回勝利打點，可說是豐收的一戰。
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